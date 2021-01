Vaccination Covid-19 : les prises de rendez-vous suspendues en Saône-et-Loire à compter de ce mercredi

Face à l'afflux des prises de rendez-vous dans le département et au manque de visibilité sur la livraison de doses de vaccins, la préfecture de Saône-et-Loire décide de surprendre les plateformes téléphoniques et internet jusqu'à nouvel ordre à compter de ce mercredi 20 janvier midi.

Depuis le jeudi 14 janvier, un site Internet et une plateforme téléphonique ont été mis en place pour la prise de rendez-vous pour la vaccination des plus de 75 ans, des patients vulnérables à très haut risque et des professionnels de santé en Saône-et-Loire.

Tout est complet jusqu'au 15 mars

Ils ont connu dès leur ouverture une très forte affluence. A ce jour, 12 566 personnes ont ainsi pris rendez-vous pour se faire vacciner. Les plannings sont intégralement réservés jusqu’au 15 mars 2021 dans les dix centres de vaccination du département.

Pour le préfet de Saône-et-Loire, Julien Charles, "ce phénomène illustre l’engouement des personnes concernées pour cette campagne de vaccination et ils convient de s’en féliciter."

Jusqu'à quand?

Le site Internet Doctolib et la plateforme téléphonique départementale de prise de rendez-vous sont suspendus à compter du mercredi 20 janvier 12h. La plateforme téléphonique et le site Internet rouvriront lorsque le volume des nouvelles doses de vaccin supplémentaires sera précisément connu, permettant de fixer un nombre précis de rendez-vous. En tout état de cause, tous ceux qui souhaitent être vaccinés au titre de la présente campagne pourront l’être.