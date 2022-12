Vaccination covid-19 : "On a une hausse significative de la demande" assure cette pharmacienne d'Auxerre

A l'approche des fêtes, de plus en plus de personnes se décident à recevoir une quatrième dose de vaccin covid.

Ils sont une dizaine à attendre leur tour dans la file, pour recevoir leur deuxième dose de rappel contre le coronavirus. A la pharmacie la Baulches, à Saint-Georges, dans l'agglomération d'Auxerre, il y a de plus en plus de demande pour se vacciner depuis une dizaine de jours, en ce début du mois de décembre. "On fait une trentaine de vaccins chaque jour", assure la responsable Caroline Depouhon. La hausse des contaminations et les fêtes qui approchent poussent finalement les Icaunais à se faire vacciner.

"Avec la recrudescence de l'épidémie et tout ce qu'on entend, je me suis décidé"

Dans l'Yonne, on comptait 473 cas pour 100.000 habitants le 2 décembre. Un test sur trois revient positif en ce moment. Mais partout en France, depuis des semaines, la campagne de vaccination patine . Seuls un tiers des Français de 60 à 80 ans ont reçu leur quatrième dose, et seulement 12% des plus de 80 ans. Le gouvernement a aussi le ton en incitant les Français à se faire vacciner. "Avec la recrudescence de l'épidémie et tout ce qu'on entend, je me suis décidé", raconte Michel, 79 ans, qui a reçu sa troisième dose il y a plus d'un an.

Une quatrième dose pour les fêtes

Dans la file derrière lui, Marie-Claude, 68 ans, a aussi décidé le matin même de sauter le pas. "Mon fils et ma belle fille sont malades en ce moment, avec le nouveau variant, confie-t-elle. Ca m'a décidé." Marie-Luce reçoit, elle, sa quatrième dose pour les fêtes : elle va rejoindre ses enfants à Nouméa et doit faire escale en Asie. "On sent ces derniers jours que les gens veulent profiter des fêtes et ils ont compris l'utilité du vaccin", précise Florence, la pharmacienne.