La forte de demande de vaccination contre la Covid-19 et le manque de visibilité sur la livraison de doses poussent les autorités sanitaires à limiter les prises de rendez-vous en Bourgogne. Elles sont suspendues en Saône-et-Loire jusqu'à nouvel ordre et la Côte-d'Or prend le même chemin.

Vaccination Covid-19 : plus de rendez-vous possible pour le mois de mars en Côte-d'Or

Alors que le préfet de Saône-et-Loire a décidé de suspendre les prises de rendez-vous à compter de ce mercredi 20 janvier 12h en fermant les plateformes d'inscriptions via doctolib sur internet ou par téléphone en raison de l'affluence de personnes et le manque de visibilité sur la livraison de doses de vaccin, on s'oriente vers les mêmes conséquences et pour les mêmes raisons en Côte-d'Or.

Les centres de vaccination sont saturés en Côte-d'Or

La campagne de vaccination a commencé très fort aussi en Côte-d'Or où des ce lundi 18 janvier les centres ont connu une forte influence et où il fallait s'armer de patience pour arriver à prendre un rendez-vous. Le résultat, c'est que deux jours après l'ouverture de ces centres, l'Agence Régionale de santé ne donne plus de rendez-vous au delà de début mars, car on ne connait pas encore les stocks de vaccins qui seront disponibles à cette date. Mais à la différence de la Saône-et-Loire, en Côte-d'Or, il est toutefois encore possible de prendre rendez-vous car il reste quelques créneaux disponibles d'ici début mars.

Dans ce contexte, il n'est pas prévu pour l'instant d'ouvrir de nouveaux centres de vaccination en Côte-d'Or.

Des doses de vaccin Pfizer / BioNtech contre la Covid-19 au CHU de Dijon © Radio France - Olivier Estran

Quelle est la situation dans les hôpitaux de Côte-d'Or?

La bonne nouvelle, c'est que le nombre d'hospitalisations pour Covid-19 ne progresse pas. Ce mercredi, on en comptait 284 personnes hospitalisées en Côte d'Or, dont une quarantaine en réanimation. Ces chiffres restent stables, mais les hôpitaux de Côte-d'Or doivent trouver de la place pour les patients atteints d'autres pathologies. Pour éviter de faire attendre ceux qui doivent se faire opérer, les hôpitaux et les cliniques ont décidé de marcher main dans la main:

"On peut saluer cette coopération" souligne Aline Guibelin, la directrice départementale de l'Agence Régionale de Santé pour la Côte-d'Or "Des cliniques mettent a disposition sur certains horaires, des blocs opératoires pour les soignants du CHU de Dijon , que leur permet d'aller opérer en dehors de l’hôpital , mais en gardant leur patientèle . C'est le cas par exemple pour l’hôpital privé Dijon-Bourgogne, la clinique Bénigne-Joly et les Hospice de Beaune."