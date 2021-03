Vaccination Covid-19 : un centre éphémère mis en place ce samedi au siège de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté

En écho à la mobilisation nationale autour de la vaccination ce week-end, un centre éphémère ouvre ses portes ce samedi au siège de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne- Franche-Comté, au bâtiment le Diapason situé au 2, place des Savoirs à Dijon.

Les sapeurs pompiers de Côte-d'Or sont mobilisés

Ce centre éphémère est rendu opérationnel en particulier grâce à la mobilisation du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) de Côte-d’Or et du CHU de Dijon, qui assure l’approvisionnement en vaccins et en matériel nécessaire. Le centre sera ouvert de 8h30 à 13h30.

Qui pourra se faire vacciner ?

Il est destiné à toutes les personnes éligibles au vaccin Astra Zeneca, c’est-à-dire les personnes de plus de 75 ans, les personnes de 50 à 74 ans présentant un risque de forme grave de Covid- 19, ainsi que toute personne majeure souffrant d’une pathologie à très haut risque de forme grave de Covid-19. En parallèle, la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Centre 21, avec le soutien de la Ville de Dijon, renforcera également pour la journée du samedi 5 mars, de 9h à 13h, le centre de vaccination de la salle Devosge : 5, rue Devosge – 21000 DIJON.