Vaccination Covid-19 : un "mégacentre" dans le Pays Haut à Mexy, pour garder le rythme pendant l'été

Avec l'été, les centres de vaccination se réorganisent par endroits : certains centres éphémères sont amenés à fermer, d'autres réduisent ou adaptent leurs créneaux horaires. L'idée est de faire souffler le personnel mobilisé depuis des mois pour cette campagne de vaccination, mais aussi de s'adapter avec les départs en vacances. Dans le nord du Pays Haut, en Meurthe-et-Moselle, c'est toute l'organisation qui a été remodelée : un vaccinodrome a ouvert début juin à la salle des fêtes de Mexy, et les centres de vaccination de Longwy-Haut, Longuyon et de l'hôpital de Mont-Saint-Martin ont progressivement fermé. Dans le sud de l'arrondissement en revanche, pas de changement : vous pouvez toujours vous faire vacciner à Joeuf, Jarny et Audun-le-Roman, où le rythme est d'environ 250 vaccinations par jour. Seul l'hôpital Maillot de Briey a fermé son centre de vaccination.

Une quarantaine de personnes sont mobilisées chaque jour pour gérer ce mégacentre de vaccination © Radio France - Julie Seniura

Jusqu'à 900 doses de Pfizer sont administrées chaque jour à Mexy : autant qu'avant, mais la logistique est plus simple, et la cible, différente : "Avant, on pouvait vacciner les personnes âgées qui avaient du mal à se déplacer, au plus proche de leur domicile. Maintenant que cette partie de la campagne est terminée, on a pu regrouper les moyens sur un site unique. D'autant que le nombre de doses de vaccin a été augmenté : on se serait probablement retrouvé en difficulté sur les tout petits centres", explique le Dr Marie-Pierre Jolivald, médecin généraliste à Longuyon et mobilisée au centre de vaccination de Mexy.

Surtout, cela permet aux soignants, mobilisés sur cette campagne depuis le mois de janvier, de souffler un peu cet été. Léna Collignon, de la Communauté d'agglomération de Longwy, est la chef du centre de vaccination de Mexy : "On a des soignants qui arrivent à 8h30 le matin et qui repartent à 20 heures, parfois. Les bénévoles aussi, qui viennent sur leur temps de repos, le samedi après leur semaine de travail. Tout le monde est très sollicité et a besoin de souffler, oui."

Contenir la quatrième vague annoncée à la rentrée

Maintenant, le risque, c'est la fameuse quatrième vague de l'épidémie, attendue à la fin de l'été ou au début de cet automne. Le Dr Jolivald exhorte les habitants à venir se faire vacciner dès maintenant : "Tout est fait pour faciliter les choses ! On peut recevoir sa première dose ici et la deuxième sur son lieu de vacances, ou inversement. Les délais entre deux doses ont été réduits, ils sont actuellement de 3 à 7 semaines. Le vaccin Pfizer protège parfaitement contre le variant Delta, à condition d'avoir eu les deux injections. C'est vraiment important de se faire vacciner au plus vite pour être protégé à la rentrée."

Si on est vacciné dès maintenant, on a toutes les chances de minimiser cette quatrième vague, voire de l'éviter

Autre nouveauté du centre de vaccination de Mexy : les horaires ont été adaptés. Comme il y avait de moins en moins de rendez-vous pris le matin, il est désormais ouvert de 13h à 21h la semaine, pour permettre aux personnes qui travaillent, notamment les frontaliers, de se faire vacciner en fin de journée. Le centre de Mexy est également ouvert le samedi, de 9h à 19h.

A savoir encore : il y a désormais une nouvelle étape dans le parcours de vaccination. Le Trod (test rapide d'orientation diagnostique) est un test sérologique rapide, réalisé en même temps que la première injection du vaccin, pour savoir si vous avez déjà été exposé à la Covid-19 et si vous avez développé des anticorps. Le cas échéant, vous serez dispensé d'une seconde dose. "Cela permet de détecter les personnes qui ont été exposées au Covid sans le savoir", explique le commandant Bertrand Lepoutère, coordinateur de la vaccination pour les pompiers de Meurthe-et-Moselle dans le Pays Haut. "Cela nous permettra de ne faire qu'une seule injection, d'accélérer la vaccination et de libérer des doses pour d'autres personnes non immunisées". Ce test consiste en le prélèvement d'une goutte de sang au bout du doigt, qui est versée dans un révélateur agissant en dix à quinze minutes.