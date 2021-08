Vaccination covid : le centre de la salle Pellicer à Orléans, fait le plein en cette rentrée

Il a ouvert le 18 janvier dernier, le centre de vaccination de la salle Fernand Pellicer à Orléans-la Source accueillait alors autour de 300 personnes par jour. Aujourd'hui, ce sont 1600 à 1700 vaccinations quotidiennes qui sont effectuées. Un chiffre jamais atteint depuis sept mois, reconnait le directeur Olivier Ravoire.

Le directeur du site Olivier Ravoire au milieu de ses équipes - Lydie Lahaix

"On a l'impression que les jeunes et leurs parents ont envie d'être vaccinés avant de reprendre collège et lycée. Et puis on voit que les gens se renseignent beaucoup, s'informent beaucoup et qu'ils viennent dans une démarche convaincue, ils se disent que la vaccination, c'est la solution".

Beaucoup de jeunes avec leurs parents

Parmi les jeunes rencontrés sur place, ce vendredi, Maël 15 ans et sa soeur Noélie 13 ans, ils rentrent tout juste de vacances, ils viennent d'Olivet, accompagnés de Jérémy leur papa. "Si on veut suivre un parcours scolaire normal, c'est obligé de se faire vacciner aujourd'hui" reconnait Maël, "et si on veut pouvoir faire du sport aussi en dehors des cours" ajoute sa soeur. Le papa conclue, "j'étais vacciné depuis plusieurs mois, pour eux nous en avons discuté ensemble, en famille".

A l'entrée du centre, beaucoup de jeunes accompagnés par leurs parents - Lydie Lahaix

Quelques mètres derrière, Louna elle dit avoir insisté auprès de sa maman pour qu'elle l'emmène se faire vacciner. A 12 ans la jeune fille qui fera sa rentrée dans quelques jours en 5ème au collège Val de Loire, sait ce qu'elle veut. "Je ne suis forcément pour le vaccin mais si je ne le fais pas, je ne pourrais rien faire, même pas aller au cinéma".

Que vont devenir ceux qui dans le milieu professionnel ne sont pas vaccinés ?

Parmi les adultes présents, Jean-Marc a le même sentiment. Le quinquagénaire l'avoue "je n'étais pas pressé, je n'ai pas ressenti le besoin de le faire avant, c'est plus pour le travail, les déplacements et puis les loisirs".

Claire elle aussi a mis du temps à se décider, à 36 ans, cette maman de trois jeunes enfants reconnait ne pas sortir très souvent dans les bars et les restaurants, "tout est planifié et si besoin je me disais il y a les tests. Mais aujourd'hui ma motivation tient au Festival de Loire (fin septembre) j'ai l'habitude d'y aller et je sais que cette année il faut le pass sanitaire".

Le docteur Raphaël Serreau est l'un des médecins présents depuis le début - Lydie Lahaix

La semaine dernière (du 23 au 27 août) 8005 personnes ont été vaccinées dans ce centre de la salle Pellicer. Le docteur Raphaël Serreau est l'un des deux médecins présents, il vaccine depuis l'ouverture, il y a sept mois et il observe l'évolution dans le profil des personnes qu'ils vaccinent.

La campagne de santé publique semble payer

"J'ai beaucoup de jeunes de 14-15 ans qui viennent avec leurs parents, également des personnes de plus de 30 ans qui par leur métier sont amenés à se faire vacciner, comme ceux qui travaillent dans la vente ou la restauration. Oui certains disent qu'ils se sentent obligés et qu'ils viennent à contre-coeur, mais ce n'est pas la majorité" ajoute le médecin.

"Je pense que la campagne de santé publique qui dit que 8 personnes sur 10 en réanimation sont celles qui ne sont pas vaccinées, cela a dû avoir un effet, parce ce que ce ne sont plus les personnes âgées qui sont dans un état grave à l'hôpital aujourd'hui, mais bien des personnes âgées de 20 à 40 ans, non-vaccinées".

Le centre de vaccination de la salle Pellicer fonctionne grâce à une soixantaine de personnes, soignants (médecins, infirmiers, dentistes, sage-femmes) et personnel d'encadrement et administratifs. Il est ouvert tous les jours, du lundi au vendredi. Depuis mi-janvier, il a vacciné plus de 121.500 personnes.