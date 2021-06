Vaccination Covid : calme plat (temporaire) au Parc Expo de Caen

Personne dans la file d’attente devant le centre de vaccination du Parc Expo. Une image ce mercredi midi qui résume ce creux de la vague au “vaccinodrôme” caennais. “Depuis le début de la semaine, on fait à peu près 70 % des objectifs fixés, puisqu'on est en capacité de faire 2.000 vaccinations par jour et on en fait que 1.400” confirme Pierre-Yves Le Houssel, médecin-chef des pompiers du Calvados. Des doses qui ne sont évidemment pas perdues mais conservées au frais.

Possibilité d’inscription - vaccination le même jour

Ce ralentissement ne devrait pas durer. La semaine prochaine sera marquée par deux étapes importantes. Mardi, les mineurs de 12 à 17 ans seront éligibles. Mercredi commencera le processus des secondes doses pour les primo vaccinés passés par ce centre ouvert le 5 mai. Pour eux, le délai de 35 jours entre les deux injections sera en effet atteint.

Les candidats à la première dose peuvent donc se faufiler d’ici à la fin de la semaine. “Jeudi, vendredi, samedi et dimanche, il y a beaucoup de places disponibles. La démarche est de prendre rendez-vous sur la plateforme Keldoc. Les gens peuvent s'inscrire le jour même de la vaccination. Après, à partir des 15-16 juin, ça va être plus compliqué !” détaille Pierre-Yves Le Houssel. Précision importante : un candidat à une première dose doit s’assurer d’être disponible fin juillet, pour revenir au Parc Expo y recevoir la seconde dose. Selon le dernier relevé, 472 000 habitants du Calvados ont reçu au moins une dose. Soit les deux tiers de la population du département