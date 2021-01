Vaccination des plus de 75 ans : comment prendre rendez-vous en Ardèche ?

Après les Ehpad et les personnels soignants de plus de 50 ans, les personnes âgées de plus de 75 ans pourront se faire vacciner à partir du lundi 18 janvier. Les prises de rendez-vous débutent ce jeudi 14 janvier pour cinq centres en Ardèche.