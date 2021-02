Vaccination Covid : comment Sully-sur-Loire contourne (en partie) Doctolib

C'est au centre Françoise Kuypers, en plein centre-ville, qu'a été installé le centre de vaccination anti-Covid de Sully-sur-Loire. Les injections (avec le vaccin Moderna) ont lieu le lundi après-midi et le mardi toute la journée : le reste de la semaine est consacré à Châteauneuf-sur-Loire (jeudi et vendredi). Seules les personnes âgées de plus de 75 ans et les personnes souffrant de certaines pathologies à risque sont pour l'instant concernées.

Eviter le syndrome de Gien

Le centre de Sully a une originalité : son mode de fonctionnement pour la prise de rendez-vous. C'est en effet le premier dans le Loiret à offrir la possibilité d'une inscription directement sur place, sans passer par Internet et les plateformes de type Doctolib.

C'était en fait une volonté très forte des élus, forts de l'expérience du centre voisin de Gien, qui a démarré le 18 janvier. A Gien, on constate que 50% des vaccinés ne sont pas, en fait, des habitants du Giennois : la faute à Doctolib, qui n'inclut aucune contrainte géographique.

Le centre de vaccination de Sully reçoit actuellement 150 doses de vaccin hebdomadaires © Radio France - François Guéroult

"Nous souhaitons vraiment que notre centre de vaccination profite d'abord aux habitants de notre territoire du Val de Sully, explique Patrick Hélaine, adjoint à Sully-sur-Loire, en charge de la communication. Il nous est apparu que le meilleur moyen pour cela, c'est d'inciter au maximum les gens à venir sur place pour prendre rendez-vous."

Ainsi, sur les 450 premiers rendez-vous à Sully, seulement 150 ont transité par Doctolib où ils sont partis en une demi-heure. Les 300 autres ont directement été pris au centre Françoise Kuypers, où une file d'attente spécifique a été mise en place. "Certaines personnes ont dû attendre plus de 2 heures, reconnaît Patrick Hélaine, mais elles sont tellement contentes de repartir avec leur sésame !"

Une file d'attente spécifique a été créée pour la prise de rendez-vous © Radio France - François Guéroult

Résultat : la plupart des inscrits pour le centre de Sully habitent effectivement le Sullylois. "Cela nous évite d'avoir comme dans d'autres centres du Loiret des gens qui viennent de la région parisienne, se réjouit l'élu. Evidemment, on accepte tout de monde, et on a eu ce matin quelques personnes d'Orléans et de l'Yonne, mais ce système permet d'avantager les habitants de notre territoire dont beaucoup seraient sinon désavantagés car n'ayant pas Internet. Sans cela, certains auraient attendu des mois avant de se faire vacciner !"

Possibilité de s'inscrire sur une liste d'attente

Autre avantage, les personnes qui n'ont pas obtenu de créneau sont inscrites sur une liste d'attente, ce qui n'est pas possible avec Doctolib : au moins, elles ne se sont pas déplacées pour rien. Les permanences de prise de rendez-vous ont lieu uniquement le lundi matin et le mardi matin (de 9h à midi).

Il s'agit, actuellement, plutôt de remplir les listes d'attente puisque tous les créneaux sont remplis jusqu'au 2 mars. "Mais si la livraison des doses s'accélère comme on nous le promet, nous pourrons aussitôt appeler les personnes en attente", conclut Patrick Hélaine, qui peut compter sur le soutien sans faille des médecins et des infirmières libérales de Sully qui se sont tous portés volontaires pour faire fonctionner le centre.