Vaccination covid dans la Loire : il reste des créneaux à Firminy et Saint-Étienne pour ce week-end

Olivier Véran, le ministre de la santé, a promis pour ce week-end la montée en puissance de la vaccination contre le covid. Dans la Loire, six centres sont ouverts les 6 et 7 mars mais en pratique, il ne reste des créneaux qu'à Firminy (particuliers) et Saint-Etienne (professionnels de santé)

Dans la Loire, six centres de vaccination ont ouvert des créneaux supplémentaires pour le week-end des 6 et 7 mars

Le gouvernement l'a promis hier, jeudi, lors de l'allocution de Jean Castex : la vaccination contre le covid-19 va monter en puissance dès ce week-end, avec l'ouverture de nouveaux rendez-vous dans les centres de vaccination les samedi 6 et dimanche 7 mars. Outre les personnes de plus de 75 ans, les patients de plus de 50 ans présentant des comorbidités sont désormais concernées par la vaccination.

La préfecture de la Loire indique dans un communiqué que six centres du département ont ouverts des créneaux pour ce week-end mais ce vendredi soir, il ne reste des créneaux disponibles qu'à Firminy et au centre Hygée de Saint-Etienne -uniquement pour les professionnels de santé sur ce dernier site. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au 09 70 77 17 10 ou via le site sante.fr qui renvoie vers les plateformes maiia.com et doctolib.fr

Les prochains rendez-vous disponibles

CHU de Saint-Etienne / Centre Hygée : à partir de dimanche 7 mars, après-midi

Centre hospitalier de Roanne : à partir du mercredi 24 mars

Hôpital du Gier à Saint-Chamond : plus de rendez-vous jusqu'à nouvel ordre

Hôpital Le Corbusier à Firminy : rendez-vous possibles dès le samedi 6 mars

Centre hospitalier du Forez - site de Feurs : plus de rendez-vous jusqu'à nouvel ordre

Centre de soins non programmés d'Andrézieux-Bouthéon : à partir du lundi 22 mars