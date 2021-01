Vaccination COVID élargie : une bonne nouvelle pour beaucoup de pompiers de l’Yonne

Olivier Véran promet "d'amplifier, d'accélérer et de simplifier" la campagne de vaccination contre le coronavirus. Au moins 500 centres de vaccination vont voir le jour en France dont une centaine d'ici la fin de la semaine. Le ministre de la santé a également décidé d'ouvrir la vaccination aux aides à domicile de plus de 50 ans et aux pompiers.

Une nouvelle bien accueillie (Le patron du SDIS 89)

« C’est une nouvelle qui a été bien accueillie par les pompiers de l’Yonne », explique le colonel Jérôme Coste, directeur du service départemental d'incendie et de secours 89, « parce que les sapeurs-pompiers, comme les ambulanciers, peuvent être en contact avec des patients atteint du COVID. »

Premières vaccinations dans les prochains jours

Tous ne trépignent pas forcément d’impatience à l’idée de se faire vacciner. « Il y a 2000 pompiers dans l'Yonne, et c’est un petit peu à l’image de la population », ajoute leur patron, « il y a des gens qui l’attendent et qui sont très favorables et d’autres qui sont plus réticents ».

Le service de santé qui suit les pompiers icaunais a déjà commencé à recenser les pompiers de plus de 50 ans pour prioriser la vaccination. Sur la base du volontariat, les premiers pourront se faire vacciner dans quelques jours.