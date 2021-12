Vaccination Covid / Les plus de 65 ans pas tant prioritaires que ça

Pour accélérer la vaccination des plus fragiles, le gouvernement a permis, dès mardi, aux plus de 65 ans d'accéder prioritairement à une dose de rappel, sans avoir besoin d'une prise de rendez-vous. Problème sur le terrain l'intendance ne suit pas. Exemple concret ce jeudi après-midi dans le centre de vaccination à Buxerolles près de Poitiers où une 30aine de Séniors ont attendu plusieurs heures debout dans le froid dans une file qui n'avançait pas, alors que la file de ceux qui avaient des rendez-vous était prise en charge.

On est tous les uns sur les autres, dans le froid, debout

Nadine et Nelly commençaient franchement à s'impatienter " Ca fait une heure et demie que les premiers sont devant et ils ne sont toujours pas passés, la file des rendez-vous avance, et nous on attend. C'est quoi cette organisation ? Il ne faut nous dire de venir sans rendez-vous d'autant qu'on nous avait bien dit les plus de 65 ans étaient prioritaires. On est tous les uns sur les autres, dans le froid, debout, c'est pas terrible."