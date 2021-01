Vaccination Covid : prise de rendez-vous suspendue à Aubenas

Décidément, la campagne de vaccination a du mal à se déployer. Cette semaine, démarrent officiellement les vaccinations des plus de 75 ans et des personnes à haut risque. La semaine dernière, il leur était déjà difficile de prendre rendez-vous car les lignes téléphoniques et les sites internet saturaient. Cette semaine, ce sont les incertitudes sur les livraisons de doses de vaccin qui compliquent les choses . A l'hôpital d'Aubenas, le directeur a préféré ce lundi matin suspendre la prise de rendez-vous faute de visibilité. Les rendez-vous déjà pris jusqu'à mi-février seront assurés mais il n'est plus possible momentanément de s'inscrire.

Sept centres prévus dans chaque département

Cette semaine, cinq sites de vaccination doivent fonctionner en Ardèche : au pôle Gounon à Privas, au centre culturel de Lamastre, à la clinique Pasteur de Guilherand-Granges dès ce lundi, aux centres hospitaliers d'Annonay et Aubenas à partir de mardi. S'ajouteront Bourg-Saint-Andéol et Les Vans le 25 janvier. Dans la Drôme, aux trois centres de Valence, Montélimar et Romans déjà ouverts, s'ajoute Die qui ouvre ce lundi après-midi. Saint-Vallier doit ouvrir mercredi, Nyons dans le courant de la semaine et Saint-Jean-en-Royans le 25 janvier.