Vaccination Covid : tous les créneaux complets à Cherbourg-en-Cotentin jusqu'à mi-février pour les 75 ans et +

C'est au tour des personnes de 75 ans et plus et des personnes fragiles hors EHPAD de se faire vacciner contre la Covid 19. A Cherbourg-en-Cotentin un centre de vaccination a ouvert ce lundi 18 janvier dans la salle des fêtes de Cherbourg.

96 personnes seront vaccinées par jour au centre de vaccination anti-Covid ouvert à la salle des fêtes de Cherbourg © Radio France - Jacqueline Fardel

96 personnes peuvent s'y faire vacciner chaque jour, 6 jours sur 7, avec un objectif de 600 vaccinations par semaine.

La vaccination est assurée par deux infirmiers, et supervisée par un médecin.

Créneaux complets

Mais ne cherchez pas à vous inscrire : tous les créneaux sont complets jusqu'à la mi février. Florence Dubois, en charge du service santé à la mairie de Cherbourg en Cotentin. " Il n'y a plus de créneaux disponibles jusqu'au 15 février et même au-delà, car il faut aussi faire la 2e injection. Mais patience, les plateformes vont rouvrir et tout le monde sera vacciné même si ça prend du temps"

Patience ! Les plateformes de rendez-vous vont rouvrir, mais ça ne sert à rien d'y aller maintenant, il n'y a plus de rendez-vous

Deux infirmiers et un médecin supervise les opérations de vaccination anti-Covid © Radio France - Jacqueline Fardel

Des vaccinés soulagés

Pour ce premier jour, les cherbourgeois sont au rendez-vous. Les premiers patients comme Mireille 82 ans, sont soulagés de recevoir la piqûre. "Il n'y a que comme ça que je vais vivre normalement. On se prive de tout, des plaisirs de voir les enfants et petits-enfants.

On a eu de la chance, on a réussit à s'inscrire. On a beaucoup d'amis qui n'ont pas réussi

Les premiers patients sont soulagés "On va pouvoir reprendre une vie normale, là on se prive de tout ! "" © Radio France - Jacqueline Fardel

Mercredi 20 janvier, un centre de vaccination ouvre également à Valognes, au centre hospitalier. Pour l'heure donc inutile de se précipiter : il est impossible de prendre rendez-vous, les plateformes sont fermées au moins pour une semaine, et les prochains créneaux ne seront pas avant un mois.