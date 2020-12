Coronavirus : en Allemagne, les premiers grands centres de vaccination sont prêts

L'Allemagne, qui subit une remontée inquiétante des nouveaux cas de Covid-19, s'est préparée à vacciner le plus rapidement possible. D'immenses centres de vaccination sont désormais prêts à accueillir les premières doses de vaccin, comme dans le Bade-Wurtemberg voisin.

La grande halle (Messe) de Fribourg-en-Brisgau avait déjà été utilisée lors de la première vague pour tester massivement contre le coronavirus. Elle fait désormais partie de la petite dizaine de ces gigantesques centres de vaccination du Bade-Wurtemberg. Le Land vise la création d'une cinquantaine de lieux destinés à vacciner d'ici au 15 janvier 2021.

Une capacité de plus de 1.000 personnes par jour

Frederik Wenz, le directeur de l'hôpital universitaire de Fribourg l'affirme : "Nous voulons pouvoir vacciner plus de mille personnes par jour et nous avons ici dans grande halle des conditions idéales : nous sommes bien desservis, il y a un grand parking et les salles sont assez vastes pour que la distanciation physique soit respectée."

Les autres centres déjà prêts à vacciner du Bade-Wurtemberg sont situés à Offenbourg, Karlsruhe, Heidelberg, Rot am See, Tübingen, Ulm et la ville de Stuttgart en compte deux. D'ici au 15 janvier 2021, ce sont une cinquantaine de sites qui devraient voir le jour selon nos collègues de la SWR.

Vacciner au plus vite

L'Allemagne a pris les devants pour les faire fonctionner le plus rapidement possible ces centres de vaccination, face à une deuxième vague encore plus virulente que la première : "C'est une chance unique pour endiguer la plus forte pandémie que nous ayons connu après la grippe espagnole", explique Manfred Lucha, le ministre de la santé du Bade-Wurtemberg lors d'une conférence, "C'est un cadeau du ciel et une responsabilité que nous prenons."

Comme en France, ce sont d'abord les personnes à risque et le personnel médical qui doivent se faire vacciner. Les premières doses de vaccin sont attendues par le gouvernement fédéral entre fin décembre et début janvier.