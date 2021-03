Vaccination dans les Landes : plus de 40 000 personnes ont reçu au moins une dose

Dans les Landes, 40 695 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19, annoncent ce vendredi 19 mars la préfecture et l'Agence régionale de santé (ARS). Cela représente près de 10% de la population du département. Ce taux est encore plus important chez les personnes âgées, qui sont prioritaires pour la vaccination. Parmi les plus de 75 ans dans les Landes, 40 % ont reçu au moins une dose (soit 19 347 personnes) et 25 % ont été vaccinés avec les deux doses.

Dans les EHPAD des Landes, la vaccination est quasi-générale, puisque 95 % des résidents ont reçu au moins une dose et 71 % ont été vaccinés avec les deux doses.

Parmi les professionnels de santé dans les Landes, près de la moitié ont déjà reçu au moins une dose : 46 % ont été vaccinés avec au moins une injection et 33 % avec les deux doses.

Accélération de la vaccination à partir de début avril

Les autorités promettent une "accélération franche" de la vaccination dans les prochaines semaines, notamment à partir de début avril. "La vaccination va s’accélérer dès la 1ère semaine d’avril, avec un nombre de doses mis à disposition de l’ARS des Landes quasiment multiplié par 3 par rapport à début mars en vaccins Pfizer" écrivent la préfecture des Landes et l'ARS dans un communiqué.

Pour augmenter la cadence, deux nouveaux centres de vaccination vont ouvrir dans les Landes, l'un à Soustous à partir du lundi 22 mars et l'autre à Saint-Martin-de-Seignanx à partir du mardi 23 mars. Ensuite, à partir du 13 avril, il sera possible de se faire vacciner à Tartas précise l'ARS, grâce à une antenne délocalisée du centre de vaccination de Morcenx-la-Nouvelle. Quant au centre de vaccination mobile, qui est déjà passé par Villeneuve-de-Marsan, il interviendra la semaine prochaine à Gabarret, avant de se rendre sur la territoire de la communauté de communes Terres de Chalosse à partir du 6 avril. Il est question qu'il se rende ensuite dans le secteur de la communauté de communes Pays d'Orthe et Arrigans.

En raison de l'augmentation du nombre de doses à disposition dans les Landes, l'ARS prévoit par ailleurs un déménagement de certains centres landais vers des salles plus spacieuses. Ce sera le cas pour les centres de Mont-de-Marsan, Aire-sur-l'Adour et Saint-Sever.

La liste complète des centres de vaccination dans les Landes est à retrouver ici. Il est aussi possible de se faire vacciner directement chez son médecin traitant ou dans sa pharmacie.

Appel à contribution

La préfète des Landes et l'ARS lancent un appel auprès des professionnels de santé libéraux, notamment aux infirmiers libéraux, médecins, sages-femmes et pharmaciens, pour qu'ils apportent leur contribution dans les centres de vaccination, pour des vacations d'une demi-journée par semaine. Les professionnels retraités sont également sollicités et peuvent se faire connaître par mail (en écrivant à ars-dd40-alerte@ars.sante.fr ) ou par téléphone (au 05 58 46 63 70).