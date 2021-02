Vaccination : « de nouveaux rendez-vous disponibles la semaine prochaine dans la Somme » promet l'ARS

18.000. C’est le nombre d’injections de vaccin anti-covid réalisées dans le département de la Somme à ce jour. Pour l’heure, moins de 2000 personnes ont reçu les deux injections.

La situation épidémique très sensible dans l’ouest du département, notamment du côté d’Abbeville. Les sept communautés de communes et d’agglomération du secteur sont confrontées à des taux d’incidence supérieurs à 290 cas pour 100 000 habitants.

De nouveaux rendez-vous disponibles dès le 15 janvier

La campagne de vaccination a connu des difficultés : de nombreux rendez-vous ont dû être annulés courant janvier. Mais pour Hélène Taillandier, la directrice départementale de l'Agence Régionale de Santé dans la Somme, la situation devrait rapidement être plus fluide : « On a reçu 4800 doses du vaccin Moderna qui nous permettent de vacciner 2 400 personnes. Dans un premier temps, nous avons donné la priorité aux personnes de plus de 85 ans qui sont les plus vulnérables face à l’épidémie. Mais depuis, nous avons reçu des doses supplémentaires qui nous permettent d’honorer cette semaine les rendez-vous pris courant janvier. Nous pouvons donc progressivement élargir la cible aux 75 ans et plus. »

L’Agence Régionale de Santé assure les rendez-vous pris la semaine prochaine pourront être honorés.

Hélène Taillandier, la directrice départementale de l'Agence Régionale de Santé - ARS

Selon Hélène Taillandier, de nouveaux créneaux seront également proposés dans les prochains jours : « _De nouveaux rendez-vous seront disponibles dès la semaine prochaine_. Je ne peux pas encore vous dire quel volume. Nous allons donc pouvoir ouvrir de nouveaux rendez-vous et travaillons à avoir une visibilité pour les semaines à venir pour chaque centre de vaccination. »

Poursuite des livraisons du vaccin AstraZeneca

23.700 doses du vaccin AstraZeneca ont été livrées en fin de semaine dernière dans les Hauts-de-France. 26.400 doses supplémentaires y seront acheminées ce jeudi. Ces premières livraisons sont destinées aux professionnels de santé de moins de 65 ans, exerçant en établissement de santé et en ville, ainsi qu’aux résidents âgés de moins de 65 ans des maisons d’accueil spécialisées, des foyers d’accueil médicalisés.

L’interview complète d’Hélène Taillandier est à réécouter ici.