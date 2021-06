Vaccination Covid : de très nombreux créneaux disponibles en Charente et Charente-Maritime

Un coup d'oeil sur le site de Vite ma dose suffit à prendre la mesure du phénomène. 280 créneaux à Royan, 225 à La Rochelle, 550 à Saint-Jean-d'Angély, ou même 950 à St-Martin-de-Ré. Ce ne sont clairement pas les places qui manquent. La palme revient aux Grands hôpitaux de Cognac, avec 1760 créneaux disponibles ce samedi matin.

Dans de nombreux centres de vaccination Charentais et Charentais-Maritime, les créneaux disponibles se comptent par centaines. © Radio France - Bastien Roques

Dans la plupart des centres, la raison tient à une livraison massive de doses depuis deux semaines. Par endroit, comme à Saintes, la capacité de vaccination a plus que doublé en à peine deux semaines. Une multiplication des créneaux que la demande suit parfois tant bien que mal.

A Saint-Martin de Ré, ce sont même près d'un millier de créneaux qui sont disponibles. Pour le moment, ils trouvent tous preneur au moins quelques jours à l'avance, assure Pascale Schwartz, la médecin coordinatrice du centre. "Aujourd'hui c'est très facile d'avoir un créneau. Jusqu'à la fin de semaine dernière on était à 1000 vaccins par semaine, et il y a quinze jours on nous a annoncé qu'on allait passer à 2000 à partir de cette semaine. A ce rythme, pendant 4 semaines, ça fait 8000 vaccins, c'est quasiment autant que ce qu'on a fait en 5 mois. Donc c'est vrai que je ne sais pas si ça va être rempli jusqu'à la fin du mois à cette cadence-là..."

Des créneaux disponibles immédiatement

Pour la plupart des centres, les premiers créneaux sont disponibles pour dans 3 ou 4 jours. Mais par endroits, comme à Royan, il reste de très nombreux créneaux pour le jour même. Une situation qui commence à inquiéter la médecin coordinatrice du centre Stéphanie Chambellan : "Il y a des doses mais il n'y a pas de rendez-vous pris. Cette baisse, on ne l'avait pas prévue, même si on l'a pressentie depuis une semaine. Je pense que tous les patients qui voulaient se faire vacciner se sont faits vacciner. Et aujourd'hui on arrive à des gens qui sont plus indécis".

Pour parvenir à remplir ces créneaux, le centre prévoit de se tourner vers les entreprises des environs. "C'est un vrai problème pour nous parce que ça stoppe la couverture vaccinale sur notre territoire. On était dans une gestion de flux, maintenant on est dans une gestion de stocks. On a prévu de contacter toutes les entreprises du territoire, pour faciliter la prise de rendez-vous des employés, avec des horaires préférentiels pour ne pas déstabiliser l'organisation de ces entreprises", poursuit Stéphanie Chambellan.

A Royan ce samedi matin, de nombreux créneaux étaient encore disponibles pour le jour même. © Radio France - Bastien Roques

A noter aussi que depuis le 27 mai, la médecine de ville, c'est à dire les cabinets médicaux et les pharmacies notamment, peuvent aussi vacciner avec le vaccin Moderna permettant de décharger un peu les centres. Caroline est pharmacienne à La Rochelle, et chez elle la liste d'attente s'allonge : "Depuis que Moderna est arrivé en ville, on a énormément de demande comme les plus jeunes veulent se faire vacciner. Donc là on a une grande liste d'attente. Je pense qu'on va même arrêter de prendre de nouvelles personnes sur cette liste".

La vaccination doit s'ouvrir aux mineurs à partir de mardi 15 juin, ce qui devrait permettre à tous les créneaux de trouver preneur. Pour les médecins coordinateurs, il reste encore deux gros détails à régler. Le principal tient à la forme que devra prendre le consentement des parents. Le deuxième tient à la taille des aiguilles, plus petites pour les enfants que pour les adultes. La plupart des centres attendent encore d'être livrés.