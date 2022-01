Vaccination des 5-11 ans : début de la campagne le 2 février à Issoudunberry

Les deux premières dates pour la vaccination des 5-11 ans à Issoudun sont les 2 et 9 février

Issoudun lance sa campagne de vaccination contre le Covid-19 pour les enfants de 5 à 11 ans. Deux premiers après-midis seront réservés pour eux : les mercredi 2 et 9 février, entre 13h et 17h. La vaccination se fera au Centre Hospitalier de la Tour Blanche.

Réservation par téléphone ou sur Doctolib

La ville et l'hôpital ont décidé de commencer la vaccination des enfants après la sollicitation de l'Agence Régionale de Santé, qui dispose de 3.000 doses pédiatriques pour le département de l'Indre. Une opportunité donc de proposer des créneaux dans de nouveaux centre, hors Châteauroux et Argenton-sur-Creuse.

Depuis ce lundi 17 janvier, des créneaux sont ouverts sur Doctolib et par téléphone auprès de l'hôpital au 02.54.03.63.98. "Ni l'hôpital ni la mairie n'avaient de demandes de la part des parents, c'est difficile d'évaluer le nombre d'enfants qui viendront. Donc dès qu'un créneau est réservé, on en ouvre un autre" explique le Professeur Bouton, responsable du centre de vaccination de l'hôpital. 24 créneaux avaient déjà été ouverts le week-end derniers, et réservés.

Autorisation parentale nécessaire

La vaccination des 5-11 ans, ouverte à toute la tranche d'âge depuis le 22 décembre, n'est pas une obligation. Elle se fait sur la base du volontariat et nécessite l'autorisation écrite des deux responsables légaux, et la présence d'au moins un des deux. Les formulaires ont été déposés dans les cahiers de texte des enfants, et sont aussi disponibles sur le site de la mairie.