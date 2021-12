Vaccination des 5-11 ans en Côte-d'Or : des bénéfices bien supérieurs aux risques estime cette pédiatre

Après le conseil d'éthique vendredi, c'est désormais la Haute autorité de santé qui donne son feu vert à la vaccination de tous les 5-11 ans en France. La pédiatre dijonnaise Brigitte Virey, qui est aussi présidente du syndicat national des pédiatres français, estime que les enfants ont tout à gagner à se faire vacciner.

Si elle reconnaît que les formes graves sont pour l'instant assez rares chez les enfants, elle affirme que "les variants les plus contagieux vont toucher en premier les populations qui ne sont pas vaccinées. Et les enfants en font partie. Mathématiquement, s'il y a de plus en plus d'enfants touchés par la maladie, il y en aura de plus en plus touchés par des formes graves." Si elle encourage la vaccination des 5-11 ans, qui ne sera d'ailleurs pas obligatoire, c'est parce que les résultats aux Etats-Unis sont suffisamment bons : " l'idée comme pour tout vaccin, c'est d'évaluer les bénéfices face aux risques. Et là on vient d'avoir les chiffres des Etats-Unis, ils ont fait près de 7 millions de doses et il se trouve qu'il y a très peu d'effets secondaires."

Non, on ne vaccine pas les enfants à cause des adultes non vaccinés

Certains ces jours-ci s'inquiètent de voir les enfants vaccinés uniquement à cause des 5 millions d'adultes qui eux refusent l'injection. Mais ça n'a rien à voir d'après Brigitte Virey. "Il faut que les adultes qui ne sont pas encore vaccinés le fassent, ça c'est clair. Par contre on ne vaccine pas les enfants pour les adultes qui ne sont pas vaccinés. On vaccine les enfants parce qu'ils peuvent en tirer un bénéfice individuel. Et notamment concernant leur vie sociale, parce qu'en ce moment, c'est très compliqué, avec les histoires de cas contact, le fait de ne pas pouvoir aller à l'école ou d'aller faire ses activités extra-scolaires."