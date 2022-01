Vaccination des 5-11 ans : un début de campagne poussif

Le 22 décembre 2021, la vaccination contre le Covid-19 était élargie à tous les 5-11 ans. Quinze jours plus tard, la campagne peine toujours à décoller. Au 5 janvier, 84 000 enfants de la tranche d'âge ont reçu au moins une injection, soit à peine 1 % de la population éligible. "Ce chiffre peut sembler encore peu élevé, pour autant il augmente bien", assure le ministère de la Santé à l'AFP, relevant que 17 000 injections ont été effectuées rien que le 5 janvier, "la plus grosse journée de la campagne pédiatrique".

Montée en puissance

Les fêtes de fin d'année passées, la campagne va maintenant pouvoir s'appuyer sur une logistique plus importante. Selon le ministère, plus de 400 centres proposent désormais des vaccins pour les enfants, contre une centaine au moment de l'ouverture à cette classe d'âge. Un dispositif encore amené à monter en puissance dans les prochaines semaines. Les médecins, pédiatres et infirmières peuvent aussi effectuer ces injections.

La France va également recevoir de nouvelles doses du vaccin Pfizer adapté aux enfants. Un million supplémentaires sont attendues en janvier, pour un total de plus de 6 millions fin février.

Des parents toujours opposés à vacciner leur enfant

Si la logistique monte en puissance, les Français restent divisés sur la question de la vaccination des enfants. Les dernières enquêtes d'opinion montrent que les parents y sont majoritairement opposés. D'autres ne voient pas l'intérêt ou l'urgence à le faire alors que le gouvernement ne compte pas soumettre les 5-11 ans au pass vaccinal ni au pass sanitaire.

L'accord des deux parents maintenant nécessaire

Jusqu'à présent, l'accord d'un seul parent suffisait pour vacciner les enfants de 5 à 11 ans. Sur demande du Conseil d'Etat, la règle change : désormais, les deux parents doivent approuver la vaccination. Concrètement, un seul parent peut être présent lors du rendez-vous de vaccination mais il doit être muni d'une attestation sur l'honneur selon laquelle le deuxième parent est d'accord, a précisé le ministère de la Santé.