Vaccination des 5-11 ans : premières vaccinations la semaine prochaine en Sarthe

Les fêtes de fins d'années sont encore gâchées par le Covid dont la propagation reste élevée dans notre département. "Même si nous sommes en ce moment sur un plateau haut" précise Jean-Bernard Iché, le directeur de cabinet du préfet de la Sarthe. "Nous sommes à un taux d'incidence de 295 cas pour 100 000 habitants, alors que nous avions franchi les 300 la semaine dernière, donc une petite baisse, mais il est difficile de dire si nous avons atteint le pic de cette cinquième vague". Le virus circule suffisamment pour provoquer une cascade d'annulations. La dernière en date : celle du match de foot entre Le mans FC et Cholet qui devait se jouer ce mardi soir au MMArena devant 16 000 personnes. Quatre cas de Covid ont été détectés dans l'effectif sarthois.

à lire aussi Le match de Noël du Mans FC contre Cholet est annulé

"C'était le choix de la raison" reconnait Jean-Bernard Iché qui salue la réactivité du club malgré les protocoles sanitaires stricts mis en place. C'est une grosse déception pour les dirigeants et les spectateurs car de nombreuses animations dont un feu d'artifice étaient au programme de ce match de Noël. Autre annulation, celle du cross Ouest France qui devait réunir plus de 16 000 coureurs les 22 et 23 janvier dans les bois de l'Abbaye de L'Epau. Il est reporté d'un an à cause de la crise sanitaire.

Les marchés de noël ne sont pas menacés pour l'instant

Les marches de Noël sont-ils menacés par la pandémie? Pas pour l'instant répond le directeur de cabinet du préfet à condition que les gestes barrière soit respectés. "Je rappelle que depuis l'été dernier, le port du masque est obligatoire sur tous les marchés. Dans le département de la Sarthe comme sur les brocantes, comme dans un rayon de 50 mètres autour des écoles, des gares, etc. La semaine dernière, le préfet a durci le dispositif. Il est devenu ainsi obligatoire dans les cours de récréation des écoles maternelles pour les adultes et élémentaire pour les adultes et les élèves. Et s'agissant des marchés de Noël, il a toujours été obligatoire".

Contrairement au passe sanitaire, obligatoire sur le marché de noël du Mans mais pas sur la plupart des marchés de noël du département, ce qui entraine une certaine confusion. Jean-Bernard Iché assume cette décision. " Vous avez des pôles d'attractivité sur les bassins de vie" sous-entendu avec un brassage de population plus important et donc plus d'interactions. "C'est le cas du Mans comme de Mamers, Sablé sur Sarthe ou La Flèche, ou encore La Ferté Bernard. Dans ces villes là, le port du masque est obligatoire comme dans le centre ville du Mans. Même si tout le monde encore ne l'a pas encore entendu".

Jean Bernard Iché, le directeur de cabinet du préfet de la Sarthe © Radio France - yann lastennet

Port du masque obligatoire : 3000 contrôles effectués en Sarthe ces dernières semaines

Pour s'assurer que tout le monde respecte les règles, la préfecture renforce les contrôles sur le terrain. "Depuis quelques semaines, ce sont plus de 3000 personnes qui ont été contrôlées, passes sanitaires et port du masque, et plus de 300 établissements recevant du public, toutes catégories confondues ". Restaurants, bars, lieux de loisirs et de culture etc... Et les amendes pleuvent en cas d'infraction. Si vous ne portez pas le masque, par exemple, là où il est obligatoire, " Vous risquez une amende forfaitaire de 135 euros, qui peut passer à 1500 euros en cas de récidive dans les semaines qui suivent et même jusqu'à 3.750 euros. Il y a un plan de contrôle qui est très serré dans le département de la Sarthe".

La vaccination des enfants dès la semaine prochaine

Pour faire face à la recrudescence des contaminations en Sarthe, un nouveau centre de vaccination va ouvrir ce mercredi 15 décembre au Mans, à l'emplacement de l'ancien magasin Alinéa sur le parc manceau " avec une capacité de 18 lignes, une possibilité à nouveau de vacciner jusqu'à 2.000 personnes par jour". Plus de 90 % des Sarthois éligibles à la vaccination ont reçu leurs deux premières doses du vaccin. Reste les enfants.

Les 5-11 ans. Ceux qui ont des comorbidités, qui risquent de développer une forme grave de la maladie ou dont les parents sont à risque, pourront se faire vacciner dès la semaine prochaine. " Plusieurs centres de vaccination seront en mesure d'accueillir ces enfants, dans le respect de protocole tout à fait particulier pour prendre en compte les spécificités de ces enfants. Des lignes de vaccinations seront dédiées à cet effet dans les centres de vaccination mais aussi au centre hospitalier du Mans".

Pour les autres enfants, les premières vaccinations débuteront au début de l'année 2022. "Nous attendons encore l'avis de la Haute Autorité de santé. Cette semaine, le gouvernement s'est montré favorable. Soyons patients".

L'interview de Jean Bernard Iché, directeur de cabinet du préfet de la Sarthe est à réécouter ici