Vaccination des adolescents, pass sanitaire : les thèmes abordés par Gabriel Attal à Nice

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal s'est rendu à Nice ce mardi 10 août pour évoquer la vaccination des 12-17 ans et l'entrée en vigueur du pass sanitaire dans les bars et restaurants.

Le porte-parole du gouvernement s'est rendu à Nice ce mardi 10 août pour évoquer la vaccination des 12-17 ans. Pour se faire il s'est d'abord rendu au Palais des Expositions de Nice et plus précisément au premier étage dédié aux mineurs. Gabriel Attal a pu discuter avec certains jeunes venus se faire vacciner, comme Lisa Marie : "C'était ma première dose et ce sera la seule dose car j'ai déjà eu le covid, j'ai eu de la toux et des difficultés pour respirer, donc là je vais avoir mon pass sanitaire dans 7 jours". Près de 47 % des 12-17 ans sur l'ensemble de la France ont déjà reçu au moins une dose.

Gabriel Attal discute avec les agents du palais des expositions de Nice © Radio France - Lucile Auconie

Gabriel Attal s'est ensuite entretenu avec le vice président de l'UMIH 06 au restaurant Van Diemen's. Il a rappelé que cette semaine faisait office pour le pass sanitaire dans les bars et restaurants de période de rodage : "L'objectif est que la mise en place de ce pass sanitaire se fasse avec une forme de souplesse au début. Si on n'avait pas la vaccination et si on n'avait pas le pass sanitaire, probablement que dans un nombre de territoires où l'épidémie circule beaucoup, on aurait refermé un certain nombre de lieux."

Dès la semaine prochaine il y aura des contrôles effectués par les policiers. La méconnaissance de l'obligation de présenter le pass sanitaire, le fait de présenter un pass sanitaire appartenant à quelqu'un d'autre et le fait de proposer à quelqu'un d'autre d'utiliser son pass sont passibles d'une contravention de 4ème classe, soit 135 euros forfaitaires et potentiellement jusqu'à 750 euros, lors d'une première infraction.

Enfin la question du rappel vaccinal pour les personnes fragiles sera à l'ordre du jour ce mercredi du Conseil de défense, présidé par Emmanuel Macron, a précisé le porte-parole du gouvernement lors d'une conférence de presse ce mardi soir à Nice.