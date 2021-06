Vaccination des ados : "Ce n'est pas douloureux", rassure Nathan, 12 ans, à Strasbourg

A 12 ans, Nathan est l'un des premiers mineurs à recevoir sa dose de Pfizer à la clinique Sainte-Barbe de Strasbourg, le jour de l'ouverture de la vaccination aux adolescents. "De toute façon j'aurais dû le faire un jour, donc autant le faire maintenant", explique Nathan.

Sa maman Peggy a pris rendez-vous sur Doctolib : "J'estime qu'il faut se faire vacciner. On a décidé de le faire pour protéger ses grands-parents. Avec son papa, on a quand même discuté, on se demandait s'il ne fallait pas attendre un peu. C'est vrai qu'il n'y a pas encore beaucoup de recul sur sa tranche d'âge. Je me suis renseignée auprès de mes médecins, il n'y a pas de contre-indication donc on a décidé de le faire."

L'autorisation doit être signée des deux parents

"Ce n'est pas douloureux", confie Nathan. Stéphanie est infirmière, ce matin elle a commencé à vacciner des mineurs contre le covid-19 : "Dans la réalisation du geste, ça ne change rien par rapport aux adultes. Ce qui change c'est qu'on donne les explications à l'enfant et au parent. On demande aussi le consentement avec la signature des deux parents. Avant de faire la piqûre, on s'assure que l'enfant est toujours d'accord pour la vaccination."

Selon les épidémiologistes, vacciner les adolescents est nécessaire pour atteindre l'immunité collective.