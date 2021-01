Vaccination : des difficultés pour prendre le deuxième rendez-vous dans certains centres en Normandie

"C'est le chat qui se mord la queue" explique Sophie. Cette quinquagénaire rémoise gère les rendez-vous de vaccination pour son papa, âgé de 87 ans, qui vit à Grand-Quevilly, en Seine-Maritime. Le 15 janvier, elle parvient à décrocher un rendez-vous pour son père au centre Saint-Julien. Le 27 janvier, l'octogénaire reçoit donc sa première injection du vaccin contre le coronavirus. Sur place, il demande ce qu'il doit faire pour le rappel et on lui demande de reprendre un rendez-vous pour la seconde injection. "Sauf que, impossible" raconte sa fille Sophie. "Je n'ai pas pu lui obtenir le deuxième rendez-vous". En effet, lorsque Sophie tente d'inscrire son père pour la deuxième dose via la plateforme Doctolib, un message lui explique qu'elle ne peut pas puisqu'il faut d'abord avoir reçu la première injection ! Sophie ne comprend pas.

A l'Agence Régionale de Santé, même incompréhension. A priori, les plateformes sont censées délivrer les deux rendez-vous en même temps. Sauf que les premiers jours, apparemment, elles n'ont délivré que le premier rendez-vous. Ce n'est plus le cas depuis quelques jours, d'où le message reçu par Sophie. Résultat, de nombreuses personnes ayant reçu leur première dose ne parviennent pas à s'inscrire pour la deuxième et s'inquiètent. Vont elles pouvoir recevoir leur deuxième dose ? Comment peuvent elles signaler qu'elles ne parviennent pas à prendre rendez-vous ? Interrogé sur le sujet, le directeur de l'ARS, Thomas Deroche rassure. "On sait tous les gens qui ont été primo vaccinés et on sait qu'on a assez de doses pour les vacciner en deuxième intention et on les préserve ces doses". Les centres de vaccination ont reçu pour consigne de vérifier leurs listes et de repérer les primo vaccinés qui n'ont pas encore de rendez-vous pour la deuxième injection. Ceux là seront rappelés dans les jours qui viennent pour fixer une date.