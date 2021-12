Bas-Rhin : des vaccinations sans rendez-vous pour attirer les plus de 65 ans

Alors qu'à partir de mercredi 15 décembre, les premiers pass sanitaires vont expirer pour les personnes vaccinées depuis plus de sept mois, plusieurs centres de vaccination ont tenté d'attirer les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ce week-end. Dans le Bas-Rhin, six centres proposaient des doses sans rendez-vous, en priorisant ce public.

Des créneaux finalement ouverts à tous

Dans le Bas-Rhin, plus de 60% des personnes de plus 65 ans du Bas-Rhin éligibles ont reçu leur rappel du vaccin au covid-19. L'objectif de l'Agence régional de santé (ARS), c'est de dépasser les 80% d'ici Noël.

Sur demande de l'ARS, la clinique Sainte-Barbe à Strasbourg a débloqué 400 doses pour permettre aux plus de soixante-cinq ans retardataires de se faire vacciner sans rendez-vous. "Nous avons beaucoup communiqué à ce sujet et ils étaient prioritaires", explique Frédéric Leyret, le directeur du groupement hospitalier Saint-Vincent.

Dans la salle d'attente, la plupart des personnes avaient pris rendez-vous © Radio France - Jules Hauss

Mais 400 doses, c'est beaucoup. Frédéric Leyret admet lui-même avoir un peu "surdimensionné" le nombre d'injections disponibles. Dans la longue salle d'attente du centre, les plus de soixante-cinq ans ne sont pas majoritaires. Et ceux qui sont là, le plus souvent, ont réservé, comme Chantal (68 ans) venu avec son mari. "On voulait se faire vacciner avant Noël mais aussi continuer de pouvoir sortir et aller au restaurant", témoigne-t-elle.

On ne laissera personne sur le côté

"On savait qu'il y avait un effet de cohorte. La plupart de ceux qui voulaient se faire vacciner l'ont déjà fait. Comme il restait des doses sans rendez-vous, on les a donc ouvertes aux autres publics", poursuit Frédéric Leyret.

Il n'exclut cependant pas de reproduire l'opération pour aller chercher les retardataires, qui pourraient voir leur pass sanitaire expirer le 15 décembre. "Certains ont parfois du mal à avoir l'information ou à se déplacer. Mais on ne laissera personne sur le côté".

Il propose donc à ceux qui sont concernés d'envoyer un mail à la direction de l'hôpital, pour qu'elle leur trouve une dose.