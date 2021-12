Vaccination des enfants : des créneaux ouverts en Haute-Garonne en janvier

Le centre communal de la Daurade à Toulouse est en fait le service hygiène et santé de la Ville.

Le ministre de la Santé a annoncé ce mercredi 22 décembre le lancement de la campagne de vaccination contre le Covid-19 des enfants de 5 à 11 ans, dont les parents le souhaitent. Elle était déjà possible depuis le 15 décembre pour les enfants les plus fragiles ou vivant avec des personnes immuno-déprimées. En Haute-Garonne, il existe déjà des lignes dédiées aux enfants dans certains centres, les créneaux se libèrent petit à petit.

Toulouse-Daurade, Montastruc et Lespinasse début janvier

La Ville de Toulouse a ouvert en décembre le centre communal de vaccination de la Daurade. François Chollet, l'élu en charge de la lutte contre le Covid-19, le confirme. Une ligne pédiatrique ouvrira bien, début janvier, après les vacances scolaires.

Au CHU de Toulouse, il n'est pas question pour l'heure d'accueillir d'autres enfants que ceux, les plus fragiles, envoyés par les pédiatres, et ceux du personnel. Le CHU emploie 16.000 agents, cela laisse encore beaucoup de temps avant que des créneaux "grand public" puissent ouvrir.

La préfecture de Haute-Garonne annonçait le 17 décembre dernier que des lignes réservées aux 5-11 ans fragiles ouvraient cette semaine dans trois centres de vaccination : Montastruc-la-Conseillère, Lespinasse et Villefranche-de-Lauragais. Sur Keldoc, des créneaux pédiatriques généralistes sont ouverts à la rentrée à Lespinasse (à partir du 3 janvier) et à Montastruc (à partir du 8). A l'heure où nous écrivons, la prise de rendez-vous n'a pas été mise à jour à Villefranche, elle reste réservée aux enfants les plus vulnérables.

Le ministre de la Santé a aussi précisé ce mercredi que la vaccination pourra aussi être assurée par les médecins de villes et pharmaciens dès la fin du mois de décembre.