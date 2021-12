Ce que l'on sait sur la vaccination des enfants contre le Covid-19

La vaccination des enfants "à risques" commencera mi-décembre a annoncé le gouvernement lundi. Une fois le feu vert obtenu des autorités sanitaires et du conseil national d'éthique, l'exécutif envisage aussi de l'ouvrir "à tous les enfants" de 5 à 11 ans, "sur la base du volontariat, si possible d'ici à la fin de l'année".

Qui sont les enfants concernés par la vaccination ?

La vaccination des enfants de 5 à 11 ans sera ouverte en deux temps.

Les enfants à risque vaccinés en priorité

Les enfants fragiles seront vaccinés en priorité. Selon la Haute Autorité de santé (HAS), il s'agit d'enfants présentant les comorbidités suivantes : "maladies hépatiques chroniques, maladies cardiaques et respiratoires chroniques (y compris l’asthme sévère nécessitant un traitement continu), maladies neurologiques, immunodéficience primitive ou induite par médicaments, obésité, diabète, hémopathies malignes, drépanocytose et trisomie 21." Les autorités sanitaires estiment qu'environ 360.000 enfants sont concernés dans le pays, ainsi que ceux vivant dans l’entourage de personnes fragiles.

Lundi, le ministre de la Santé Olivier Véran a invité "les parents (à) contacter leur médecin, leur pédiatre, pour savoir si leur enfant fait partie de cette catégorie" prioritaire.

La vaccination étendue à tous les enfants de 5 à 11 ans

Si la HAS et le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) donnent leur feu vert, la vaccination sera ensuite étendue à tous les enfants de 5 à 11 ans, environ 6 millions de jeunes, "si possible d’ici à la fin de l’année", a indiqué le ministre de la Santé.

Quand pourront-ils être vaccinés ?

Les enfants "à risques" pourront recevoir leur première injection de vaccin Pfizer dès le 15 décembre. "La première livraison des vaccins Pfizer avec une dilution adaptée pour les enfants sera faite le 13 décembre", a précisé le ministre lors du point presse avec le Premier ministre Jean Castex.

Pour les autres enfants âgés de 5 à 11 ans, "nous organisons toute la logistique (...) pour pouvoir le moment venu commencer sans délai à (les) vacciner", a affirmé Olivier Véran estimant qu'"en pratique, cela pourrait commencer aux alentours du 20 décembre pour les centres de vaccination, du 27 décembre pour la médecine de ville et les pharmacies".

Pourquoi vacciner les enfants alors qu’ils développent peu de formes graves du Covid-19 ?

Hausse très importante du nombre de cas

Le taux d’incidence (nombre de cas par semaine pour 100.000 habitants) est particulièrement élevé chez les moins de 19 ans, avec plus de 530 cas pour 100.000 jeunes. Il dépasse même les 900 cas pour 100.000 enfants chez les 6-10 ans (contre un peu plus de 430 pour la population générale). Selon les chiffres de Santé publique France, le taux d'incidence chez les moins de 10 ans a été multiplié par 12 en un mois, passant de 45,7 au 3 novembre à 557 au 3 décembre.

On ne peut pas parler d'"explosion" des cas de Covid-19 à l'école, a cependant estimé le 7 décembre sur RTL le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, mettant plutôt en avant la forte hausse du "nombre de tests pour les enfants". Le Premier ministre Jean Castex a tout de même annoncé lundi soir que le protocole sanitaire allait être rehaussé au niveau 3 dans les écoles primaires.

Accroître la couverture vaccinale

Alors que la progression de la vaccination stagne chez les adultes - quelque 6 millions de Français n’ont reçu aucune dose - les partisans de la vaccination des 5-11 ans estiment qu'elle aura des vertus collectives : limiter les contaminations venant des enfants et donc réduire au maximum la circulation virale, mais aussi éviter les fermetures de classes.

Pour les enfants les plus fragiles, "il n'y a pas de débat, ils ont besoin d'être protégés et il y a une forme pédiatrique qui a été validée et qui arrive sur le marché. Donc il faut vacciner ces enfants", a commenté le 6 décembre sur franceinfo le professeur Jean-Paul Stahl, infectiologue, professeur émérite de maladies infectieuses au CHU de Grenoble. "Là où il peut y avoir débat c'est sur la vaccination des autres enfants mais il est tenu un petit peu tard. Les autres enfants on va leur imposer des mesures mais tout ça pour protéger les adultes qui ne veulent pas se faire vacciner. C'est un peu agaçant", a-t-il estimé.

Un avis que partagent les sociétés savantes de Pédiatrie. "L'urgence de la vaccination des enfants de 5-11 ans n'apparait pas pour l'instant comme évidente en France", puisqu'ils "présentent le plus souvent des formes mineures de la maladie", ont-elles déclaré mi-novembre. Ces sociétés plaident pour que l'on observe comment cette vaccination se déroule dans les pays où elle a été décidée, comme les États-Unis, qui sont par ailleurs "dans une situation épidémiologique très différente de celle de la France."

À l'inverse, dans une tribune publiée le 1er décembre sur le site de L'Express un collectif de médecins et de parents a réclamé "une décision sur la vaccination des enfants fondée sur des données scientifiques", en déplorant un "attentisme" sur la question.

Que disent les essais cliniques menés sur les 5-11 ans ?

Les essais cliniques menés par Pfizer en Amérique du Nord et dans plusieurs pays européens sur près de 4.500 enfants (dont 2.200 âgés de 5 à 11 ans) ont démontré que le vaccin était efficace à 90,7% contre les formes symptomatiques de la maladie. D'après les sociétés savantes de Pédiatrie et la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française, qui ont passé en revue les données existantes, "les effets indésirables les plus fréquents (douleurs au point d’injection, rougeur, fièvre, asthénie…) étaient identiques entre la première et la deuxième dose, et proches des chiffres connus chez l’adulte".

"Indiscutablement, ces études méthodologiquement fiables concernant ces deux vaccins à ARN permettent d’établir l’immunogénicité et très probablement l’efficacité de la vaccination avant l’âge de 12 ans" indiquent-elles. "Cependant", alertent-elles, ces études "ne permettent pas d’identifier d’éventuels effets secondaires rares. Il faut attendre pour cela les données de pharmacovigilance, disponibles après l’administration de plusieurs millions de doses".

Aux États-Unis, la vaccination des plus jeunes a débuté début novembre. En Europe, le régulateur du médicament a recommandé le 25 novembre le vaccin Pfizer pour les 5-11 ans. Le Portugal, l'Italie, la Grèce ou encore l'Espagne ont déjà donné leur aval à la vaccination des enfants.

Avec quels vaccins les enfants peuvent-ils être vaccinés ?

Pour l'heure, seul le vaccin de Pfizer-BioNTech a obtenu une autorisation de mise sur le marché pour les 5-11 ans. Les doses de ce vaccin seront disponibles dans l'Union européenne dès le 13 décembre, a indiqué la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Les enfants reçoivent-ils les mêmes doses que les adultes ?

Non, le dosage des vaccins anti-Covid pour les enfants est plus faible que celui pour adultes. Il est "trois fois inférieur au dosage utilisé chez les adultes" puisqu'il contient "10 microgrammes d'antigènes alors que le vaccin qui est utilisé chez l'adulte en contient 30", a souligné sur franceinfo le pédiatre Daniel Floret. Les enfants peuvent recevoir deux injections à 3 semaines d’intervalle.

Faut-il l’accord des deux parents pour vacciner un enfant ?

L’accord d’un seul parent suffit. "Seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise pour la réalisation d’un dépistage ou l’injection du vaccin contre la Covid-19, sans préjudice de l’appréciation des éventuelles contre-indications médicales", précise l’article 1er de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.

En cas de désaccord entre les deux parents, l’un des deux peut donc faire vacciner son enfant en dépit de l’opposition de son/sa conjoint(e) ou ex-conjoint(e). Les mineurs de 16 ans n’ont pas besoin d’accord parental pour accéder à la vaccination.

Puis-je refuser que mon enfant soit vacciné ?

Oui, l’accord parental reste obligatoire pour vacciner un enfant. L'exécutif a répété lundi que la vaccination des 5 à 11 ans se fera "sur la base du volontariat".

Mon enfant devra-t-il être vacciné pour aller à l’école ?

"Ce n’est pas à l’ordre du jour. Ce n’est d’ailleurs pas le cas pour les élèves de plus de 12 ans pour qui la vaccination est possible", a répondu le ministère de l’Éducation au Parisien.