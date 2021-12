Vaccination des enfants dans la Drôme : les 5-11 ans reçoivent leur première injection

À Portes-lès-Valence, la ligne pédiatrique accueillait jusqu'à présent les enfants comportant des fragilités mais depuis ce jeudi, même les enfants sans comorbidité ont pu être vaccinés. Face à l'augmentation des cas de covid et à l'arrivée fulgurante du variant omicron, la France a officiellement ouvert mercredi la vaccination à tous les enfants âgés de 5 à 11 ans sur la base du volontariat.

Emma 6 ans et son frère, Victor 9 ans, ne présentent pas de comorbidités et se sont rendus au centre de vaccination de Portes-lès-Valence accompagnés de leurs parents valentinois pour recevoir une première injection contre le covid. Tous les deux ont déjà contracté le coronavirus en avril dernier. Asymptomatiques, les deux élèves se sont retrouvés isolés durant quelques jours et ont dû suivre les cours à la maison. Alors Rebecca leur mère et Romain, le père attendaient l'ouverture à la vaccination de tous les 5-11 ans avec beaucoup d'impatience. À une semaine et demi de la rentrée scolaire, cette vaccination est un soulagement leur père : "c'est important pour éviter les fermetures de classes, la première fois qu'ils ont attrapé le virus du covid, les enfants ont dû s'isoler, c'était pas évident pour eux pour suivre le travail à la maison et même pour nous pour pouvoir les garder. Là c'est rassurant même si Emma était pas très rassurée au début mais finalement ça s'est très bien passé."

Pour les enfants, les injections se font sur la base du volontariat. La première dose est ensuite notée dans leur carnet de santé, le rendez-vous est donné pour la seconde injection dans 21 jours.

Emma et Victor patientent avec leur père en salle de repos après avoir reçu leur première injection - Lucile Auconie

Comme Emma et Victor une vingtaine d'enfants de 5 à 11 ans sont venus se faire vacciner contre le covid ce jeudi au centre de vaccination de Portes-lès-Valence, 1 enfant vacciné toutes les 10 minutes. Le département de la Drôme a reçu 6.000 doses pédiatriques. Dans la Drôme presque 950.000 personnes sont vaccinées depuis l'ouverture de la campagne, cela représente 72 % des drômois c'est moins que la moyenne nationale qui est de 75,6 %. En revanche la vaccination des plus de 12 ans stagne 68 % ont un schéma vaccinal complet c'est 8 points de moins que la moyenne nationale. En ouvrant la vaccination aux enfants de 5 à 11 ans, l'Agence Régionale de la Santé de la Drôme espère que cela puisse convaincre les adolescents de se diriger vers les centres.

Les enfants de 5 à 11 ans peuvent se faire vacciner dans les centres de Portes-lès-Valence, Montélimar, Romans ou encore à Saint-Jean-en-Royans. À Saint-Vallier ce sera possible à partir du mois de janvier. Il y en a trois lignes pédiatriques en Ardèche dans les centres de Privas, Aubenas et Vals-les-Bains. Pour trouver un créneau, rendez-vous sur le site Vitemadose.