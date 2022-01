Vaccination des enfants : l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté répond aux interrogations des parents

La campagne de vaccination des 5-11 ans a démarré très doucement en Côte-d'Or comme dans toute la France. Il faut dire que les vacances scolaires et les fêtes de fin d'année ont globalement ralenti la vaccination. On fait le point avec le Dr Mohamed Si Abdallah, directeur général adjoint de l'ARS

France Bleu Bourgogne : la vaccination des enfants a démarré le 22 décembre, c'est un démarrage assez lent, combien d'enfants sont vaccinés dans le département ?

Mohamed Si Abdallah : Je vais vous donner les chiffres qui datent de vendredi dernier, on a un petit peu moins de 3300 enfants vaccinés en Bourgogne Franche-Comté, à peu près 420 en Côte d'Or. Il faut le temps que les choses se mettent en place, il faut surtout que les parents appréhendent la vaccination et obtiennent des réponses à leurs questionnements.

Combien de centres vont permettre la vaccination des enfants en Côte-d'Or ?

Il y a une vraie montée en puissance à partir de janvier, on devrait arriver à peu près à 38 centres de vaccination dans toute la région, dont 7 en Côte d'Or. Ils seront tous ouverts avant la mi janvier.

Il y a urgence à vacciner les enfants ?

Il y a d'abord urgence à répondre aux questions des parents, mais oui la vaccination des enfants est importante. Il y a trois bonnes raisons de le faire. La première, c'est que ça protège, comme chez les adultes, des formes graves. Même si elles sont très rares, elles existent. Le faible nombre des formes graves et des décès, c'est déjà trop. J'ai regardé un peu pour la Bourgogne Franche-Comté. C'est quatre enfants qui ont été hospitalisés en réanimation. C'est quatre de trop. Ça protège aussi de l'isolement et de l'arrêt de l'école. Et puis ça diminue quand même légèrement la circulation virale. Donc ça protège aussi de manière collective. C'est un peu l'effet le moins important, mais quand même, il est présent cet effet là.

Une maman s'inquiète du risque de myocardite que le vaccin pourrait déclencher chez son fils

Oui, il y a eu quelques cas très rares. Le vaccin peut déclencher des inflammations du muscle cardiaque, myocardite et péricardite. C'est très rare, mais ça arrive en effet. Mais cette complication arrive aussi à cause du virus et elle arrive beaucoup plus souvent aujourd'hui à cause du virus qu'à cause du vaccin. C'est extrêmement rare et ça se traite très bien. Il n'y a aucune séquelle en général.