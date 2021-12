Vaccination des enfants : les premiers créneaux pris d’assaut à Nancy

On prend plus le temps que dans un vaccinodrome pour adulte et les infirmières ont tombé la blouse blanche pour le pull coloré. Dans une aile réservée aux conférences du Muséum aquarium de Nancy, le centre de vaccination pour les 5 à 11 ans a pris place avec ballons et jouets pour accueillir les enfants.

Un centre de vaccination qui pourra vacciner jusqu’à 150 enfants par jour et qui a soigné la décoration et l’accueil pour rassurer les enfants et leur parents mais les premiers candidats au vaccin n’ont pas hésité longtemps.

Magicien et hésitation

Pour les premiers parents qui accompagnent des enfants de 5 à 11 ans, il n’y a pas eu beaucoup d’hésitations : « J'ai quand même demandé conseil à la pédiatre » confie Noémie tandis que les autres avouent en avoir parlé en famille sans qu’il n’y ait de « longs débats ».

Première surprise, la piqûre au doigt pour vérifier si l’enfant a déjà été en contact avec la covid-19, puis le vaccin dans une ambiance de dessins animés. Et pour faire patienter quinze minutes supplémentaires, un jeune magicien propose ses tours de cartes.

Protéger le mieux possible les habitants, c'est le premier job du maire

Pour Olivier Babel, infirmier, qui a déjà installé des centres de vaccination aux quatre coins de la métropole de Nancy, « Les rendez-vous ont été pris d'assaut» pour un centre différent des autres : «On a voulu s'affranchir des codes des centres de vaccination traditionnels et même de l'hôpital. Il n'y a pas une blouse, pas une tente blanche et excessivement de couleurs et de temps accordé avec un accueil spécifique. Tout est fait pour mettre les enfants en confiance et les rendre le plus serein possible ».

Une vaccination dans un lieu spécifique. Mathieu Klein, le maire de Nancy et président de la métropole rappelle qu’il fait tout pour faciliter la vaccination : « l'espace de conférence est aménagé sans avoir à monter de barnum, dans une ambiance chaleureuse, colorée, ludique, conviviale ».

Le maire de Nancy revendique une politique volontariste : « Nous avons été la première ville de France à vacciner les personnes de plus de 75 ans, il y a bientôt un an. Nous avons maintenu un effort constant, y compris lorsque le virus circulait moins dans des centres de vaccination ouverts avec le soutien, évidemment, des professionnels libéraux, du CHRU, de l’ARS. Nous avons donné accès au dépistage et encore à Noël à l'hôtel de ville. Il faut pouvoir mettre tous les moyens à disposition pour protéger le mieux possible les habitants. Je crois que c'est le premier job du maire. »

Plus de créneaux en 2022

Un centre de vaccination nommé « SuperMAN » sur doctolib, pour Muséum Aquarium de Nancy, avec des créneaux qui devraient logiquement s’élargir en janvier. La vaccination des enfants qui prend un peu plus de temps que pour les adultes avec un protocole particulier et des créneaux ouverts sur rendez-vous, même s’il faut s’armer de patience pour trouver un rendez-vous pour un enfant en 2022.

