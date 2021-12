VIDÉO - Vaccination de tous les enfants : Yannick Jadot fait part de ses "réserves" sur France Bleu

Alors que le Comité d'éthique a approuvé la vaccination anti-Covid pour les enfants de 5 à 11 ans ce vendredi, tout en insistant sur l'importance de laisser le choix au parents, Yannick Jadot a exprimé ses "réserves" quant à la vaccination de tous les enfants sur France Bleu. Le candidat écologiste à la Présidentielle était l'invité de Wendy Bouchard, dans l'émission Ma France ce vendredi.

"C'est vraiment la responsabilité des parents de choisir"

Interrogé sur la question de la vaccination des 5-11 ans, Yannick Jadot a répondu à Wendy Bouchard : "J'ai beaucoup de réserves par rapport à ça. J'entends parfaitement qu'on vaccine les enfants qui souffrent de comorbidités, et qui pourrait développer une forme grave de Covid", a-t-il dit. Mais "pour les enfants qui, à ce stade, peuvent être des vecteurs de contamination, mais ne développent pas des formes graves de Covid, je dis que c'est vraiment la responsabilité des parents de choisir", a-t-il affirmé.

"Cela a été dit, on n'a pas aujourd'hui assez de recul le recul par rapport à ce qui s'est passé aux Etats-Unis sur des millions d'enfants", a-t-il argumenté, développant l'un des points mis en avant par le Comité d'éthique dans son avis.

Évidemment, la vaccination aujourd'hui est la meilleure protection individuelle et collective" - Yannick Jadot

Mais Yannick Jadot a répété qu'il était pour la vaccination. "Je le dis, il faut se vacciner. Évidemment, la vaccination aujourd'hui est la meilleure protection individuelle et collective", a-t-il rappelé. Donc, j'appelle très largement à la vaccination", a-t-il insisté.

Yannick Jadot aimerait plus de capteurs de CO2 dans les écoles

Pour limiter les contaminations chez les enfants, Yannick Jadot a surtout dénoncé la sous-utilisation des capteurs de CO2 à l'école. "Je crois que s'il y avait une mesure d'urgence à prendre aujourd'hui, et c'est incompréhensible que le gouvernement ne l'ait pas fait depuis un an, ce sont les capteurs de CO2 dans les écoles" a-t-il dit. "C'est quelques centaines d'euros, et c'est très efficace parce qu'on sait que la contamination se fait beaucoup par aérosol", a-t-il rappelé.

Mais "on a l'impression que le gouvernement n'agit pas pour limiter les contaminations à l'école et dans tous les lieux clos qui reçoivent du public", a-t-il déploré. "Au fond, c'est une inaction coupable dans la pandémie", a-t-il estimé. "Ce sont les maires qui, aujourd'hui, sont au front sur l'école primaire parce que c'est de leur responsabilité, sans soutien du gouvernement", a-t-il déploré.

Pour rappel, le gouvernement a incité à la mise en place de capteurs de CO2 dans les établissements scolaires à la rentrée scolaire dernière, mais les collectivités locales doivent en financer la majorité du coût.