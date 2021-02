Vaccination : des Hauts-Viennois prennent rendez-vous en Creuse car leurs centres sont saturés

Avoir un rendez-vous pour se faire vacciner est souvent un parcours du combattant. C'est vrai en Creuse : à peine ouvert, lundi 15 février, le centre de Sainte-Feyre par exemple était déjà saturé. C'est vrai aussi chez nos voisins de Haute-Vienne. A tel point que certains viennent se faire vacciner chez nous... quand ils réussissent à obtenir un créneau !

Certains vont à Angoulême ou Poitiers

C'est le cas d'Annick et de ses voisins. Ils habitent Limoges et ils font partie des publics prioritaires à la vaccination : "Les rendez-vous sont complètement bloqués en Haute-Vienne, il n'y a plus rien, on nous demande de refaire dans vingt-huit jours parce qu'il y a trop de demandes." Un soir, à 22h30, elle se connecte sur Doctolib et réussit à obtenir deux rendez-vous à Guéret le 12 mars et le 7 avril. "Mon voisin a été vacciné à Bourganeuf mercredi. Nous, encore ce n'est pas trop loin mais certains vont à Angoulême ou Poitiers !"

Rien n'interdit de se faire vacciner en-dehors de son département

Juridiquement, rien ne leur interdit de prendre rendez-vous en-dehors de la Haute-Vienne selon l'agence régionale de santé. Le cas d'Annick n'est pas isolé. Mais selon l'ARS le phénomène n'est pas majoritaire : "nos centres de vaccinations ne sont pas engorgés par des habitants des autres départements".

L'ARS appelle néanmoins les habitants à faire preuve de bon sens et laisser les créneaux de vaccination aux habitants des alentours. Chaque département a en effet reçu un quota de doses de vaccins en fonction du nombre de personnes prioritaires par territoire. Prendre rendez-vous loin de chez soi désorganise donc la stratégie vaccinale. Cela fausse aussi les statistiques qui établissent le nombre de personnes vaccinées par département.

Début janvier, pour la première livraison, la Creuse a été bien dotée au regard de sa population : "Nous représentons 0,18% de la population française, mais nous recevons 1% des doses disponibles au niveau national cette semaine", avait précisé la préfète de la Creuse, Virginie Darpheuille, le 5 janvier.