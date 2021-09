Vaccination : des médecins et élus de Franche-Comté signent une tribune pour protéger les soignants

Plusieurs élus et médecins francs-comtois font partie des signataires d'une tribune publiée dans le journal Le Monde ce lundi, avec pour titre : « Nous appelons à un sursaut républicain face aux attaques contre les acteurs du monde hospitalier ». Parmi eux, la directrice du CHU de Besançon Chantal Carroger, la maire (EELV) de Besançon Anne Vignot et le maire de Pontarlier Patrick Genre au titre de la Fédération hospitalière de France en Bourgogne Franche-Comté. Ont signé également les Dr Samuel Limat et Helder Gil, président et vice-président de la Commission médicale d'établissement (CME) du CHU de Besançon, tout comme la présidente de l'Université de Besançon Macha Woronoff et le doyen de la faculté de médecine Thierry Moulin.

Ils font partie des 466 signataires

Le texte, largement partagé dans le monde hospitalier, appelle à mettre un terme aux agressions et attaques contre les médecins et les soignants qui participent à la politique de vaccination contre le Covid-19 et la mise en place du pass sanitaire. Pour les 466 signataires, "cette situation est le fait d’une minorité active. Pour autant, elle est intolérable et inquiétante. Elle appelle à la plus grande vigilance face à de possibles passages à l’acte. Nous affirmons notre pleine et entière solidarité avec nos collègues et appelons à un sursaut républicain le plus large possible pour faire cesser au plus vite ces agissements."

Notre seul ennemi, c’est le virus. Notre seul objectif, partagé de tous, c’est sauver des vies, prévenir des maladies et des souffrances."

"La mobilisation des hôpitaux, sous le pilotage des directeurs généraux et de leurs équipes, des présidents de commission médicale d’établissement, des directeurs médicaux de crise, en lien étroit avec les doyens de santé, et les élus, présidents de conseil de surveillance des hôpitaux, nous permet d’entrevoir une issue à cette épidémie et d’espérer retrouver une vie normale, poursuivent les signataires. "Nous agissons dans un cadre légal, éthique, professionnel, humain. Depuis le début de cette crise, nous ne ménageons pas notre peine ni n’ignorons celle des patients et de leurs proches. Nous aspirons, comme l’ensemble de la population, à sortir au plus vite de cette crise et de cette succession de vagues épidémiques, pour pouvoir continuer à nous consacrer aux soins de tous."

Quand des acteurs hospitaliers sont attaqués parce qu’ils font leur métier, c’est la santé de chacun(e) qui est visée.

"Nous savons que l’immense majorité de la population et des communautés hospitalières partage les mêmes valeurs, le refus de la haine, de la violence et de l’intolérance, et est aussi choquée que nous par les comportements inacceptables de quelques individus."

Aucune attaque notable contre des soignants n'a été signalée au CHU de Besançon ces dernières semaines, d'après l'établissement, mais ces agressions représentent une préoccupation partagée par l'ensemble des CHU français.