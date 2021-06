Vaccination des personnes vulnérables : la Sarthe bonnet d'âne

La Sarthe est tout en bas du classement français pour la vaccination complète des personnes vulnérables : âgées, ou avec des comorbidités. Le résultat d'une fin d'hiver où la campagne de vaccination a piétiné, ici plus qu'ailleurs.

C'est une façon de se distinguer dont la Sarthe aurait pu se passer : un retard sur la vaccination des personnes vulnérables contre le Covid. Selon les chiffres rendus publics par la Sécurité sociale (arrêtés au 23 mai), le département est le deuxième de métropole où la vaccination complète est la moins avancée pour les plus de 75 ans (seule la Corse du Sud fait moins bien) avec 57,9% vaccinés avec deux doses, contre 64,2 % en moyenne nationale.

L'écart se creuse pour les 65-74 ans, avec une proportion de vaccinés un quart plus basse en Sarthe qu'en France, et les 55-64, avec une proportion un tiers plus basse. Pour ces deux tranches d'âge, la Sarthe est le dernier département de métropole.

Certains avaient abandonné

Sur l'autre critère de vulnérabilité, celui des comorbidités, on retrouve aussi la Sarthe dans les moins avancés. Par exemple pour la mucoviscidose : 37% des malades vaccinés, soit 10 points de moins que la moyenne nationale et 25 points de moins que chez nos voisins de la Mayenne, du Maine-et-Loire, d'Indre-et-Loire.

Des chiffres jugés pas vraiment surprenants par les associations de patients qui avaient remarqué des difficultés à prendre rendez-vous. "Les gens qui sont en soins, fatigués par des traitements, dans ces cas-là il finissent par abandonner, certains me l'avaient dit, témoigne sur France Bleu Maine Isabelle Lepetit-Ferté, présidente de l'association des usagers du CHM. J'ai alerté la CPAM et l'ARS début avril".

L'équivalent de 10 jours de retard

Le retard sarthois s'est en effet creusé fin février, quand les quantités de vaccin livrées ont commencé à augmenter : un décalage équivalent à 10 jours de retard par rapport à la trajectoire nationale.

Un rattrapage a eu lieu depuis l'ouverture de plusieurs centres de vaccination. Désormais, pour les premières doses chez les personnes vulnérables, la Sarthe est passé au-dessus de la moyenne nationale. Mais pour la deuxième dose, le rattrapage a tout juste commencé.