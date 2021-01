Vaccination des plus de 75 ans : comment prendre rendez-vous dans la Drôme ?

Après une campagne qui ne concernait que les Ehpad et les soignants, les plus de 75 ans peuvent à leur tour prendre rendez-vous à partir de ce jeudi matin pour des vaccinations qui débuteront lundi. Avec 55.000 mille personnes de plus de 75 ans dans la Drôme, mieux vaut ne pas se précipiter car les premiers jours risquent d'être pris d'assaut. Des personnes se sont déjà présentées dans les centres ouverts cette semaine pour les soignants. Il est inutile de se rendre sur place. Tous les rendez-vous doivent être pris par téléphone et par internet.

Les trois premiers centres de vaccination où la prise de rendez-vous débute ce jeudi 14 janvier :

Valence - Centre hospitalier, 179 Boulevard du Maréchal Juin. Par téléphone au 04 75 75 77 00 ou via la plateforme sante.fr

- Centre hospitalier, 179 Boulevard du Maréchal Juin. Par téléphone au 04 75 75 77 00 ou via la plateforme sante.fr Romans-sur-Isère - Théâtre des Cordeliers, 4 Place Jules Nadi. Par téléphone au 04 75 79 25 00 ou via sante.fr

- Théâtre des Cordeliers, 4 Place Jules Nadi. Par téléphone au 04 75 79 25 00 ou via sante.fr Montélimar - IFSI (école d'infirmières), 3 rue du Général de Chabrillan. Par téléphone au 04 75 53 41 00 ou via sante.fr

L'inscription peut théoriquement se faire à partir de 8h30 ce jeudi. D'autres centres de vaccination sont en préparation à Saint-Vallier, Saint-Jean-en-Royans, Die et Nyons. L'organisation n'est pas bouclée et les réservations ne sont pas ouvertes à ce stade sur ces quatre sites.

Quelles sont les modalités de vaccination ?

Dans un communiqué, l'agence régionale de santé précise les modalités de vaccination. Avant toute vaccination, une consultation pré-vaccinale sera menée par un médecin ou sous sa responsabilité. Quelques questions seront posées pour s’assurer que la personne peut être vaccinée : état de santé, absence de contre-indications, recueil du consentement. La vaccination contre la Covid-19 est une injection intramusculaire, dans l’épaule le plus souvent, comme la plupart des vaccins. Chaque personne vaccinée sera invité à rester 15 minutes sur place par mesure de sécurité.

Les deux vaccins autorisés nécessitent une deuxième injection à J+28 pour le vaccin Pfizer-BioNTech et à J+30 pour le vaccin Moderna. Ils assurent une protection à 95 % contre la Covid-19, y compris les formes graves. L’immunité est atteinte en 3 semaines après la 2e injection et dure au moins 6 mois (au vu des connaissances actuelles). À ce stade, les scientifiques considèrent que les vaccins utilisés sont efficaces sur le nouveau variant britannique. Une fois vacciné, il est indispensable de continuer à maintenir le lavage des mains et le port du masque. Même vacciné, vous pouvez porter le virus et le transmettre.