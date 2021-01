Difficile de prendre rendez-vous ce jeudi 14 janvier dans les centres de vaccination de Drôme et d'Ardèche. Les plateformes téléphoniques ont été très rapidement saturées et les sites internet dédiés aux inscriptions n'ont pas fonctionné comme prévu.

Vaccination des plus de 75 ans dans la Drôme et en Ardèche : gros bug pour la prise de rendez-vous

La vaccination des plus de 75 ans démarrent finalement ce vendredi 15 janvier dans les trois centres ouverts de la Drôme : l'hôpital de Valence, les Cordeliers à Romans-sur-Isère et l'école d'infirmières à Montélimar. En Ardèche, les cinq centres en place doivent débuter cette vaccination la semaine prochaine.

Le site officiel du gouvernement inaccessible ce jeudi

En théorie, les personnes âgées de plus de 75 ans peuvent prendre rendez-vous par téléphone ou sur internet depuis ce jeudi 14 janvier. En pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Les plateformes en ligne Doctolib et le site officiel du gouvernement santé.fr ont rencontré des problèmes de saturation toute cette journée. Le site officiel du gouvernement ne sera finalement opérationnel que ce vendredi 15 janvier.

Capture d'écran.

Les standards téléphoniques saturés en Drôme et en Ardèche

C'était mission quasi impossible pour joindre ce jeudi les centres de vaccination de Drôme et d'Ardèche par téléphone. "C'est la folie, depuis ce matin ça ne fait que sonner, il y a énormément de demandes de rendez-vous" confirme Michel Cohen, le directeur de l'hôpital de Montélimar qui gère le centre de vaccination installé dans l'école d'infirmières. "Ça sonne sans arrêt, on ne s'attendait pas autant d'appels, c'est très impressionnant" explique Anne-Laure Pourquier, directrice-adjointe de la Clinique Pasteur à Guilherand-Granges.

Des rendez-vous pour mi-février

Certains se sont levés tôt pour essayer de décrocher un rendez-vous comme Sami qui habite à Aubenas. Il s'est levé à 7 heures du matin pour inscrire en ligne sa maman de 94 ans dans le centre de la commune. Il a réussi mais le premier rendez-vous disponible est au 12 février pour la première injection. "Je pensais que je pourrais obtenir un rendez-vous avant un mois, j'aimerais que ma mère soit vaccinée rapidement" explique l'Albenassien.

Dans la plupart des centres, il n'y a pas encore assez de personnels pour ouvrir plusieurs lignes de vaccination et les créneaux sont pris d'assaut, les délais s'allongent donc très rapidement. "On a un médecin et une infirmière qui seront sur place la semaine prochaine mais on va monter en puissance et si besoin on passera rapidement à deux infirmières et deux médecins pour faire face à l'afflux de demandes" explique Anne-Laure Pourquier.