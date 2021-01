Vaccination des plus de 75 ans: "je me sentirai plus rassurée"

Geneviève, 81 ans, et son mari Armand âgé de 86 ans, coulent des jours heureux dans leur appartement douillet d'une résidence senior près du jardin des 2 rives à Strasbourg. La vaccination anti-covid ? Pour eux, le plus tôt sera le mieux. "On pense que c'est utile pour éviter la contagion, nous protéger, protéger nos enfants, nos petits enfants et puis tous les gens qui vivent avec nous, autrement on ne pourra pas s'en sortir" explique Geneviève. Armand, son mari, complète: "Il me semble que c'est l'un des éléments qui permet progressivement d'arriver à la fin de l'épidémie".

compliqué de trouver un créneau de vaccination

Le problème, c'est de réussir à décrocher un créneau pour la première injection. Geneviève et Armand tentent le coup depuis plusieurs jours déjà, sans succès. "On arrive à s'inscrire sur le site de la ville, mais quand il faut finaliser ça n'est plus possible, il faut tout recommencer" s'agace Geneviève, "sur Doctolib le premier rendez-vous que j'ai obtenu c'est le 28 mars, donc on va essayer de trouver un petit peu mieux quand même". Un petit peu mieux pour se sentir plus légers même si Geneviève "n'est pas sûre que ça soit bon à 100%, mais je me sentirai plus rassurée, ça c'est clair".