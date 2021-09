Vaccination des soignants : "On ne reculera pas", dit le directeur de l'AP-HM

À quelques jours de l'obligation de vaccination des soignants, François Crémieux affirme que la loi s'appliquera aux hôpitaux de Marseille. Le directeur de l'AP-HM espère encore convaincre les derniers récalcitrants.

Aujourd'hui, 90 % du personnel des hôpitaux de Marseille sont vaccinés. Sur France Bleu Provence, le directeur général de l'AP-HM explique qu'il veut "encore convaincre" les agents qui refusent le vaccin. "Ça me rend optimiste, dit François Crémieux. Avec de la pédagogie, je pense qu'on va y arriver."

Une semaine après les tags contre lui lors d'une manifestation anti-pass sanitaire à Marseille, le patron des hôpitaux de la ville affirme qu'il prend les menaces "très au sérieux". Une plainte a été déposée cette semaine. "C'est odieux et désagréable", dit-il. Ces tags appellent à en faire plus. Mais on continuera à faire cette bataille de la vaccination. On ne reculera pas."