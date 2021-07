Vaccination des soignants : "Un devoir d'exemplarité" dit le doyen de la faculté de médecine de Strasbourg

De grands spécialistes de la médecine plaident pour une vaccination obligatoire des soignants. Ils signent une tribune ce dimanche matin dans les colonnes du Journal du dimanche. Des médecins, des infectiologues parisiens et de plusieurs grandes villes de France. Pour eux la vaccination contre le Covid-19 doit devenir obligatoire pour les soignants.

Aujourd'hui, ils sont encore nombreux à ne pas avoir franchi le pas dans les hôpitaux ou dans les Ehpad. Parmi les signataires de la tribune, il y a Jean Sibilia, le doyen de la faculté de médecine de Strasbourg qui plaide pour la vaccination des soignants.

"C'est une nécessité. La première raison, c'est l'apparition des variants plus contagieux. Il reste près de la moitié de la population non vaccinée avec deux doses. Donc un réservoir de circulation d'un variant plus contagieux. La deuxième raison, c'est que le virus devient une maladie que l'on peut appeler nosocomial c'est à dire qu'il y a une concentration des cas dans les structures de soins, les hôpitaux ou les Ehpad. Donc le milieu de soin peut devenir un lieu de concentration où le virus va circuler. Voilà deux grandes raisons de vacciner en priorité les soignants" dit le médecin.

à lire aussi Coronavirus : un vaccin obligatoire pour les soignants demandé par plus d'une centaine de médecins

Obligation d'exemplarité

Selon lui, aujourd'hui plus personne ne souhaite supporter des restrictions sanitaires. C'est pourtant ce qui pourrait arriver en cas de quatrième vague à la rentrée. "Personne n'acceptera un nouveau confinement à l'automne. Quelles seraient les conséquences de ne pas utiliser de manière optimale le vaccin ? Des couvre-feux, des confinements ? En a-t-on vraiment envie ?" s'interroge le spécialiste.

Et puis il y a la côté éthique de la vaccination des soignants, poursuit Jean Sibilia. "On ne peut pas d'un côté revendiquer l'exemplarité du monde de la santé, ce qui est une vérité, mais alors il faut aller jusqu'au bout et protéger les populations. Qui accepterait que son proche soit contaminé en milieu de soin. On a un devoir d'exemplarité, je le crois. Pour convaincre les vaccino-sceptiques, il faut que le monde de la santé soit vacciné".

Jean Sibilia plaide cependant pour l'instant pour la pédagogie avant d'imposer. En organisant des réunions dans les différents services. "Je crois qu'il y a encore une phase où il faut bien expliquer, dans la pédagie, moi c'est ma méthode" dit le médecin. A noter que la tribune du Journal du dimanche a aussi été signée par un autre médecin alsacien, Didier Debieuvre, pneumologue à Mulhouse.