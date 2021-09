Vaccination des soignants : "Une discussion plutôt que des menaces ou des sanctions" pour la CGT Santé 35

Ce mercredi, les soignants et les personnels en contact direct avec les malades doivent avoir eu au moins une dose de vaccin contre le covid. Sans cela, ils ne peuvent pas travailler et leur salaire ne sera pas versé. Une obligation qui divise encore.

L'obligation vaccinale des soignants et des personnels en contact avec des malades entre en vigueur ce mercredi 15 septembre 2021. Sans au moins une dose de vaccin anti-covid, les salariés ne peuvent plus travailler et sont privés de salaire. Une mesure qui divise encore selon Rodolphe Verger, secrétaire adjoint de l'union santé départementale CGT en Ille-et-Vilaine, invité de France Bleu Armorique.

"La situation a été difficile cet été dans les hôpitaux avec des problèmes de sous effectif, on se rend compte que l'on ne peut pas se passer du personnel hospitalier. On a besoin de tout le monde à l'hôpital" explique Rodolphe Verger.

5 à 10% en Ille-et-Vilaine

Selon les données de la CGT Santé 35, mardi il y avait encore entre 5 et 10% des personnels qui n'avaient pas donné l'information sur leur vaccination.

Cela va entrainer des problèmes de tableau de service. "Moi dans mon service on est trois, s'il y a en a un qui manque, ce sera difficile de travailler" explique le secrétaire adjoint de l'union santé départementale CGT 35.

Pas de profil type

Selon Rodolphe Verger, il n'y a pas un profil type de personnels qui ne veut pas du vaccin anti-covid.

"Il y a ceux qui ont de la défiance envers le gouvernement qui a eu des discours contradictoires sur le masque, les tests, on a pu travailler même malade du Covid et maintenant on ne peut pas si on est pas vacciné. Il y a aussi des collègues qui ont peur du vaccin et d'autres qui ont des maladies et qui sont inquiets des conséquences".

"On préférerait une discussion qui se poursuive plutôt que des menaces et des sanctions" résume le secrétaire secrétaire adjoint de l'union santé départementale CGT 35.