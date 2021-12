Vaccination : "En 2021, il a fallu s'adapter" estime Bernard Bertin, directeur de la santé de Limoges

Il y a presque un an, la ville de Limoges ouvrait ses premières lignes de vaccination, ses premiers centres. La petite équipe de six personnes autour de son directeur Bernard Bertin commençait un travail de fourmi pour faire adopter la stratégie vaccinale du gouvernement. "Il me paraissait important que la Ville contribue à cet effort national" souligne Bernard Bertin. "Au niveau local en tout cas, nous avons ouvert la première ligne de vaccination le 18 janvier, c'est à dire, en fait, dès que la décision a été prise par l'État de lancer la vaccination. On a eu une semaine pour mettre en place cette vaccination, mais on n'a eu de cesse depuis le 18 janvier, d'adapter notre capacité vaccinale à la demande."

Les lignes de vaccination et dysfonctionnements à régler

S'adapter signifie aller jusqu'à six lignes de vaccination qui fonctionnent huit heures par jour et vaccinent jusqu'à 4 000 personnes. Depuis fin août, la jauge est progressivement redescendue jusqu'à 4 lignes, "car c'est le format qui correspondait le mieux à la demande". Selon Bernard Bertin, près de 2 800 personnes sont vaccinées par semaine.

S'adapter signifie aussi dans la communication et dans les dispositifs qui marchent ou ne marchent pas. "Quand on est passé de six lignes à quatre lignes en déménageant le centre de vaccination du premier étage au rez de chaussée, on s'était rendu compte de quelques dysfonctionnements qui ont été réglés. Ce qui a été perçu le matin a été réglé en début d'après midi" affirme volontariste le directeur de la santé. C'est aussi le cas quand le délai de la dose de rappel pour être valide avec son pass sanitaire passe de 5 à 3 mois. Il faut s'adapter, car cela "change le calendrier de la vie sociale" estime Bernard Bertin.

"Ce qui est certain, c'est que les centres de vaccination vont encore fonctionner, vraisemblablement jusqu'à l'été" - Bernard Bertin

De nouvelles lignes bientôt ouvertes en 2022

A l'heure de faire un bilan, on peut aussi se projeter sur l'année 2022. Les taux d'incidences augmentent en ce moment (331 en Haute-Vienne mardi, contre 304 lundi). Trois cas de variant Omicron ont été séquencés au CHU de Limoges. Les centres de vaccination risquent de bien fonctionner encore, car selon Bernard Bertin, "on commence déjà à parler de quatrième dose. Nous avons déjà, à la demande de l'ARS, une réflexion pour amplifier encore la capacité vaccinale de la Ville." Selon le directeur de la santé, cela pourrait être sur le site même de Jean-Moulin ou sur d'autres sites.