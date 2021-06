Covid : en Charente-Maritime, les centres de vaccination se préparent à la période estivale

A l'espace Encan de La Rochelle, la vaccination bat son plein. Mais la médecin coordinatrice du centre, Nadia Baron, a déjà la tête à la période estivale : "Nous sommes en train de travailler sur les plannings de juillet-août. Toutes les personnes volontaires pour venir dans le centre de vaccination, qui sont là depuis le mois de janvier, _ont besoin aussi de se reposer_".

Les pompiers contraints de lâcher du lest

Outre les soignants, il faudra aussi compter sur le retrait progressif des pompiers, qui assurent l'ouverture de ce centre les week-ends. Dans un département aussi touristique, l'été correspond à une hausse du nombre d'interventions pour eux. "Une activité qui augmente, avec des interventions importantes, plus la vaccination, pour nous ça devient un peu compliqué", expose le capitaine Etienne Roy. "Donc le mois de juillet sera consacré à faire les rappels des vaccins qu'on a fait précédemment, ce qui va nous amener à arrêter notre participation au 1er août".

Un gros renouvellement d'effectifs en perspective donc. Pas de quoi cependant inquiéter les organisateurs. "Pour le moment, on n'a pas eu besoin de passer par Pôle Emploi. On a _beaucoup de candidatures spontanées_, certaines qui nous sont transmises par l'ARS (Agence Régionale de Santé). Nous allons recruter des personnes qui se sont déjà portées volontaires comme les étudiants en médecine, en pharmacie, ou en écoles d'infirmières. De façon à ce que le centre fonctionne tel qu'il est aujourd'hui", explique Nadia Baron.

Des étudiants recrutés... ainsi que des touristes

Pas besoin, cela dit, d'avoir fait un cursus médical. Les nombreux postes d'accueil permettent à chacun de se porter candidat. "Effectivement, si c'est pour injecter, il faut avoir une formation et un niveau d'études adéquats, assure Nadia Baron. Après pour les autres postes, d'accueil par exemple, rien n'empêche même les étudiants de postuler".

Certains centres peuvent même compter sur un soutien un peu plus inattendu : celui des personnels soignants en vacances sur la côte. C'est le cas au centre de vaccination de Saint-Martin-de-Ré, dirigé par Pascale Schwartz : "On a la chance d'habiter un coin touristique donc il y a beaucoup de professionnels de santé qui viennent passer leurs vacances ici et qui m'ont déjà contactée pour me dire qu'ils étaient prêts à me donner quelques demi-journées par-ci, par-là. Donc je verrai après au mois d'août mais a priori je ne vais pas avoir de soucis".