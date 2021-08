Vaccination en Côte-d'Or : le département flirte avec les 75% de personnes vaccinées selon le préfet

"Tous vaccinés ?", Fabien Sudry préfet de Côte-d'Or répondait à vos questions ce lundi matin sur France Bleu Bourgogne. "Quand on est vacciné on a moins de chance de contracter la Covid-19" a rappelé le représentant de l'Etat même "s'il n'y a pas de protection absolue".

Fabien Sudry préfet de Côte-d'Or était l'invité de France Bleu Bourgogne ce lundi 30 août 2021. Alors que le pass sanitaire prend de plus en plus d'importance dans nos quotidiens cette mesure n'est-elle pas "contraire à nos libertés ?" Dans le département selon les derniers chiffres communiqués 72% des habitants ont reçu au moins une dose de vaccin et 65% sont totalement vaccinés. La Côte-d'Or est-elle dans la moyenne nationale ? Fabien Sudry a répondu à nos questions et à celles des auditeurs.

"La dynamique est bonne dans le département" selon le préfet

"Depuis le début de la campagne de vaccination le département de la Côte-d'Or est légèrement au-dessus de la moyenne nationale avec 1 à 2% de plus" de personnes vaccinées. "La dynamique est bonne, nous possédons un réseau de centres de vaccination solide qui combine des centres de proximité dans un département très vaste (...) nous avons à Dijon un centre de vaccination important qui s'adapte à un volume de personnes important venues pour se faire vacciner".

Le centre de vaccination du Zénith bientôt remplacé

Ce centre de vaccination c'est le Zénith qui va bientôt fermer pour être remplacé à partir du 6 septembre prochain par le "Multiplex de l'Université de Dijon qui a bien voulu mettre à notre disposition une salle de très bonne tenue" explique Fabien Sudry car "le Zénith va retrouver sa vocation culturelle".

Pour Fabien Sudry l'objectif d'atteindre les 385 000 primo vaccinés dans le département d'ici la fin de la première de septembre, soit 75% de la population est réaliste. On en est à 383 000 fin août. Copier

Quant aux manifestations du samedi contre le pass sanitaire ou encore cette frange de la population qui ne veut pas se faire vacciner, le préfet explique que ces personnes "doivent se documenter, consulter leurs médecins, se renseigner sur ce que disent toutes les autorités sanitaires et sur les enjeux de la vaccination" qui est selon lui "un moyen de se protéger et de protéger les autres". Fabien Sudry dit encore regretter la désinformation. "Tout démontre que lorsque l'on est vacciné on a moins de chance d'attraper la Covid-19" d'ailleurs "dans les hôpitaux 85% des personnes se trouvant dans les services de réanimation sont des personnes non vaccinées".

Interview à réécouter en cliquant sur le lien ci dessus