Vaccination en Côte-d'Or : où et comment prendre rendez-vous ?

A partir de lundi la campagne de vaccination contre le coronavirus en Côte-d'Or s'ouvre aux plus de 75 ans et à ceux qui ont une pathologie lourde. Où seront les centres de vaccination en Côte-d'Or ? Comment faire pour prendre rendez-vous ? Et comment faire quand on ne peut pas se déplacer ?

La campagne de vaccination s'accélère en Côte-d'Or. Après les résidents en ehpad et les soignants de plus de 50 ans, c'est au tour des plus de 75 ans et aux personnes qui ont des maladies graves d'avoir accès au vaccin contre le coronavirus. Le directeur de cabinet du préfet de Côte-d'Or Danyl Afsoud fait le point sur les modalités pratiques de la vaccination.

Où se faire vacciner en Côte-d'Or ?

Le directeur de cabinet du préfet précise que 11 centres seront ouverts en Côte-d'Or lundi 18 janvier et que deux autres centres ouvriront avant la fin du mois. Il y aura donc des centres à Dijon (salle Devosges et Parc des sports), Saint-Apollinaire, Chenôve, Is-sur-Tille, Auxonne (avant fin janvier), Montbard, Venarey-les-Laumes, Châtillon-sur-Seine, Semur-en-Auxois, Beaune, Pouilly-en-Auxois et Brazey-en-Plaine.

Des centres mobiles pourront également être déployés en fonction des besoins précise la préfecture. Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, des transports en ambulance, en taxi voire en minibus seront organisés en lien avec les collectivités territoriales.

Vous pourrez choisir le centre où vous voulez vous faire vacciner, en fonction de votre domicile ou de votre lieu de travail.

Qui peut se faire vacciner ?

La campagne de vaccination est toujours ouverte aux résidents en Ehpad et aux soignants de plus de 50 ans. A partir de lundi, elle s'ouvre aux plus de 75 ans qui ne vivent pas dans des établissements ainsi qu'aux personnes souffrant de pathologies à risques. Le premier ministre a précisé qu'il s'agissait de la trisomie, des transplantations ou des cancers.

Une pièce d'identité suffit à justifier de votre âge, il faudra un justificatif en cas de pathologie lourde ou une prescription de votre médecin traitant.

L'objectif de la préfecture est d'atteindre les 10 000 côte-d'oriens vaccinés d'ici la fin du mois de janvier. Le 14 janvier, 4222 personnes se sont déjà faites vacciner dans le département.

Comment prendre rendez-vous ?

Vous pouvez prendre rendez-vous sur internet via le site public sante.fr ( qui était cependant encore en panne vendredi matin), sur les plateformes privées Doctolib, Maiia, ou encore Keldoc.

Si vous n'avez pas internet, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone en appelant le 03.45.80.04.21 , du lundi au vendredi, de 9h à 17h.

Suite à votre prise de rendez-vous, vous aurez le numéro de votre centre de vaccination pour les joindre en cas d'annulation, si vous êtes malade par exemple, précise le directeur de cabinet du préfet.