Vaccination en Côte-d'Or : plus de 50% des adultes ont reçu une injection contre la Covid-19

Au 31 mai, 207 809 primo-vaccinations ont été réalisées, représentant ainsi +50% de la population majeure du département de la Côte-d'Or.

Dans un communiqué, la préfecture se félicite de ces résultats et estime qu'ils traduisent la très forte mobilisation de la population, des services de l'Etat, des collectivités territoriales et des professionnels soignants et témoignent de l'engagement collectif pour lutter contre l'épidémie de COVID19.

Les détails par tranches d'âge

80% des plus de 70 ans, 71% des plus de 50 ans et 35% des plus de 40 ans du département ont reçu une première injection. Depuis le 31 mai, tous les plus de 18 ans y sont éligibles.

Malgré l'intensité de la campagne vaccinale, la Côte-d'Or continue de se démarquer par le niveau élevé de son taux d'incidence. En effet, il poursuit sa progression à 149 alors qu'il était à 133 la semaine dernière alors même qu'il décroît aux plans régional comme national (actuellement à 96 pour les deux niveaux, soit 33% de moins qu'en Côte-d'Or). Ce taux d'incidence élevé rappelle que les mesures sanitaires, singulièrement les gestes barrières, doivent être respectées très strictement pour garantir l'effectivité et le succès du calendrier des réouvertures annoncé par le Président de la République. La lutte contre l'épidémie repose simultanément sur ces deux leviers que sont la campagne de vaccination et le respect des mesures sanitaires qui nécessitent un engagement collectif.

