Vaccination en Côte-d'Or, que disent les premiers concernés ?

Les plus de 75 ans qui habitent encore chez eux, les aides à domicile et les pompiers de plus de 50 ans. Au delà des Ehpads, voila les personnes que le ministère de la santé veut vacciner en premier en janvier. Qu'en pensent ceux qui sont concernés ? Sont ils impatients ? On leur donne la parole.

C'est le sujet piquant de ce début d'année: qui doit on vacciner en premier ? Le ministre de la santé a tracé ses priorités: au delà des maisons de retraite, il faut vacciner les personnes de plus de 75 ans qui sont encore chez elles, les aides à domicile et les pompiers de plus de 50 ans. Voila le public prioritaire de ce mois de janvier.

Alors qu'en pensent les principaux intéressés ? Sont-ils pressés de recevoir l'injection anti-Covid ? Marie est un peu méfiante " Ben, avec ce qu'on entend, il y a le pour et le contre, je préfère attendre. Ce qui me fait peur ce sont les effets secondaires, être malade après."

"Je n'ai aucune objection" rétorque Michel "En plus s'il devait y avoir des effets secondaires, à mon âge, je n'aurais peut être pas le temps de les ressentir, enfin s'ils sont à long terme" sourit-il "Alors oui, je suis 100% pour la vaccination."

"J'irai sans doute, j'ai échappé à la maladie jusque là" complète Jeannine, le masque presque au niveau des yeux. "Il vaut mieux que je me vaccine, j'ai beau être âgée, je suis contente d'être vivante !" conclut-elle en éclatant de rire.

Doutes, enthousiasme et sourires.. la réaction de nos seniors Copier

Retrouver une liberté

La vaccination n'est pas obligatoire, c'est à chacun de se prononcer mais privilégier les seniors est une bonne nouvelle pour la FAPA 21.

La "Fédération d'actions de prévention pour l'autonomie" accompagne 2 mille personnes âgées en Côte d'Or. En temps normal, elle organise des rencontres, des actions de prévention de santé, des ateliers Bien être. Pour l'instant , tout est suspendu, alors Dominique Compain, la présidente de cette fédération va inciter ses adhérents à franchir le pas: "Si le vaccin a reçu son autorisation de mise sur le marché, on considère qu'il n' y a pas de risque. Nous on sera heureux de se faire vacciner , même si on a pas 75 ans. Après c'est a chacun d'en parler avec son médecin. Mais on constate que nos adhérents sont impatients de pouvoir retrouver une liberté, un lien social, sortir de chez eux.."

Dominique Compain va inciter les adhérents de sa fédération a franchir le pas Copier

Aux côtés des seniors , il y a les "Aides a domicile". Celles et ceux qui interviennent tous les jours chez les personnes âgées et fragiles pour faire les courses, les repas ou le ménage. Parmi les multiples structures en Côte d'Or, on trouve l'ADMR21: l'Association pour l'Aide à Domicile en Milieu Rural emploie près d'un millier de personnes. La moyenne d'âge de ces salariés est de 48 ans. On rappelle que ce sont les plus de 50 ans qui seront vaccinés en premier. Sylvie Lagrelette est aide à domicile, déléguée CFDT. Elle aimerait bien qu'on ne fasse pas de différence parmi ces "premiers de corvée"

"Déja pour le vaccin contre la grippe on était pas prioritaire. A 40 ans on peut avoir des problèmes de santé et les mêmes répercussions. On a été les derniers a avoir eu les masques, les gants, la prime Covid. On est toujours les derniers pour tout !" fait-elle remarquer.

Sylvie Lagrelette a l'impression que les Aides à Domicile sont souvent oubliées Copier

Pas de consignes de la part du principal syndicat des pompiers.

Et chez les pompiers alors ? est on impatient de se faire piquer ? On compte environ 300 sapeurs professionnels dans notre département. Mathieu Bregand est à la tête du syndicat majoritaire en Côte d'Or. Le Syndicat autonome des sapeurs pompiers professionnels. Sur cette question, il botte presque en touche: "Nous laisserons le libre choix aux agents de se faire vacciner. C'est une décision personnelle et on ne va pas intervenir là-dedans."

Ce manque d'empressement s'explique par une petite douche froide. A la veille de Noël, les pompiers de Côte d'Or ont appris qu'ils n'auraient pas de "prime Covid" de la part du Conseil Départemental. Mathieu Brégand a pourtant le sentiment que les pompiers ont été exemplaires. "On passe des heures a désinfecter notre matériel après chaque intervention. Il n y a eu aucun "cluster" (foyer d'infection NDLR) dans nos casernes ni dans nos familles. Les agents sont déçus de ne pas obtenir cette prime. Bon, on va se concentrer sur autre chose, voilà." conclut le représentant syndical.

La déception du principal syndicat des pompiers de Côte-d'Or Copier

Le CHU de Dijon prêt à vacciner tous les soignants de Côte-d'Or

De son côté, le CHU de Dijon a décidé de sa propre initiative de vacciner tous les soignants de Côte-d'Or qui en feront la demande. Agents hospitaliers ou bien profession libérale. La campagne a débuté ce mardi 5 janvier avec 120 injections. Elle va se poursuivre tous les jours de la semaine du lundi au vendredi. Il suffit pour les soignants de prendre rendez-vous via le site internet du CHU de Dijon.

Et puis enfin, l’association des maires de Côte-d'Or propose son aide pour la campagne de vaccination. Elle assure que des dizaines et des dizaines de communes sont déjà prêtes a ouvrir leurs salles polyvalentes ou leurs gymnases pour en faire des centres de vaccination grand public.