Vaccination en Dordogne : des bus pour transporter les personnes qui ont des difficultés de déplacement

La préfecture de la Dordogne et les communautés de communes sont en train de finaliser une opération qui permettra de faciliter l'accès aux centres de vaccination. Des bus seront mis en place pour transporter les personnes qui ont des problèmes de mobilités : personnes handicapées, personnes âgées et même des patients qui n'ont pas de voiture et qui sont éloignés des centres de vaccination. Le dispositif devrait être opérationnel à partir de la semaine prochaine. La Préfecture précisera en début de semaine les modalités pratiques pour avoir accès à ces bus

Quatre centres de vaccination temporaires pour accueillir les patients

Les personnes à vacciner seraient transportées vers quatre nouveaux centres de vaccination ouverts temporairement au public. Il figure désormais sur la liste des centres de vaccination de Dordogne consultable sur le site internet de la Préfecture. Il s'agit de l'EPHAD de la Madeleine et de la clinique Pasteur à Bergerac ainsi que de la Fondation John Bost à La Force et de l'hôpital privé Francheville à Périgueux. La Préfecture précise tout de même que les quatre nouveaux centres de vaccination ouverts au public sont des centres temporaires qui n'ont pas vocation à perdurer.