Vaccination en Dordogne : les médecins généralistes recevront cette semaine des doses de Moderna

Plus besoin de se rendre dans un centre de vaccination pour recevoir un vaccin à "ARN-messager" : les vaccins Moderna arrivent chez les médecins généralistes et les pharmaciens cette semaine, pour ceux qui en ont commandé. Ils vont donc disposer d'une alternative au vaccin AstraZeneca. "La communication a été un peu curieuse et brouillée par certaines informations au sujet d'éventuels effets secondaires", explique Denis Marty, le président de l'Ordre des médecins de Dordogne, invité de France Bleu Périgord. "Ce qui a créé une défiance des patients. Et puis, nous avions un circuit d'approvisionnement en vaccin AstraZeneca qui a été perturbé par diverses mesures, ce qui fait que le renfort par le vaccin Moderna est le bienvenu. Cette nouvelle technique "ARN-messager" a peut être un petit peu dérouté les patients et même peut être certains médecins. Mais il s'avère qu'elle rend bien service, elle est quand même assez fiable."

Alors qu'ils avaient été laissés de côté par le gouvernement au début de la campagne de vaccination, les médecins généralistes sont très sollicités par leurs patients pour recevoir les injections selon Denis Marty : "On fera en fonction des ressources humaines disponibles. L'ensemble des médecins, et pas seulement les médecins généralistes, sont fortement impliqués dans la vaccination, en particulier dans les centres de vaccination dans lesquels nous avons eu une mobilisation spontanée et massive."