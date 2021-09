Vaccination en établissement scolaire : "pas un très grand nombre de demandes" en Savoie

Treize collégiens de l'établissement Henry Bordeaux de Cognin ont reçu leur première dose de vaccin contre le Covid-19 ce mercredi. Ce sont les premiers élèves de la Savoie à bénéficier de la grande campagne de vaccination lancée dans les collèges et lycées. Si d'autres suivront les prochains jours, pour l'instant, il n'y a "pas un très grand nombre de demandes" indique l'inspecteur d'académie de la Savoie.

75% des ados ont reçu au moins une dose en Savoie

Si pour l'instant les chefs d'établissement reçoivent peu de demande, cela s'explique "probablement d'abord parce que nous avons un très fort taux de vaccination chez les 12-17 ans sur le département" explique Éric Lavis, inspecteur d'académie de la Savoie. En effet, 75% des jeunes Savoyards ont reçu au moins une dose du vaccin au lancement de cette campagne. C'est le taux départemental le plus fort dans toute l'académie de Grenoble.

Deuxième raison pour Éric Lavis, la nécessité de faire de la pédagogie en cette rentrée des classes. "Nous avons besoin d'expliquer paisiblement à quoi sert la vaccination, pourquoi elle protège chacun, donc on ne se bouscule pas" insiste l'inspecteur de l'académie de Grenoble. "C'est un sujet qui est déjà très sensible en dehors du collège et donc forcément au collège" renchérit Valéry Harp, le principal du collège de Cognin. Dans son établissement comptant 466 collégiens, seules 13 familles ont demandé la vaccination de leur enfant dans le cadre de cette campagne.

Des solutions pour convaincre ?

Alors comment convaincre les derniers réfractaires ? Le principal du collège Henry Bordeaux à Cognin envisage de demander à ses professeurs de sciences d'expliquer comment fonctionne la vaccination à ses élèves.

"On n'écarte pas l'idée non plus d'installer des centres de vaccination éphémères dans un établissement ou sur un secteur en cas de besoin" ajoute Éric Lavis, inspecteur d'académie de la Savoie. Soit d'amener le vaccin contre le Covid-19 jusqu'au élèves. Aujourd'hui, les 12-17 ans scolarisés dans un établissement à moins de trois kilomètres de l'un des six centres de vaccination de la Savoie s'y rendent à pieds. Les autres sont emmenés par des bus financés par le département. Un investissement d'environ 20.000 euros.